Fomtlax impulsa a emprendedores y mujeres tlaxcaltecas con más de mil créditos otorgados en 2025

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) informó que, en lo que va de 2025, ha otorgado mil 49 créditos por un monto total de 34.4 millones de pesos. De esta inversión, el 72 por ciento ha sido destinado a tlaxcaltecas emprendedoras, lo que equivale a 15 millones de pesos y consolida al programa “Mujer Fomtlax” como uno de los esquemas de financiamiento más efectivos y con mayor impacto social en el estado.

Durante el ejercicio semanal “Diálogo Circular”, el director de Fomtlax, Carlos Augusto Pérez Hernández señaló que el respaldo a las mujeres tlaxcaltecas es una prioridad, y destacó que los créditos vigentes van de 6 mil a 20 mil pesos, con el objetivo de elevar el monto máximo a 30 mil pesos, manteniendo una tasa accesible del 6 por ciento anual, equivalente al 0.5 por ciento mensual.

“Nuestro compromiso es facilitar recursos justos, rápidos y accesibles para fortalecer la economía de las mujeres y sus familias”, expresó.

Pérez Hernández detalló que, entre 2021 y 2025, Fomtlax ha colocado 5 mil 791 créditos, que representan una inversión acumulada de 174 millones 689 mil 200 pesos, cifra que refleja una política estatal orientada al financiamiento productivo, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las Mipymes.

El titular del organismo detalló que los sectores con mayor participación son el agrícola y el comercial, este último con una creciente presencia de mujeres emprendedoras. También se registran créditos en los sectores industrial, de servicios y ganadero, lo que demuestra la diversificación y ampliación del financiamiento productivo en el estado.

Asimismo, explicó que estos avances se complementan con acciones institucionales recientes, como la emisión del decreto que modificó la integración del Consejo de Administración de Fomtlax y la creación de la Secretaría Técnica, lo que permitirá mejorar la coordinación interna y fortalecer los procesos administrativos.

Pérez Hernández informó además que se incorporaron al Fondo la Secretaría de Bienestar y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), con el propósito de ampliar la entrega de créditos a jóvenes vinculados con incubadoras de negocio y universidades tecnológicas: “El talento joven, bien acompañado, puede convertirse en motor de innovación y crecimiento económico”.

Como parte de la modernización administrativa, recordó la firma de un convenio con la Dirección de Notarías y el Registro Público de la Propiedad, lo que ha permitido agilizar los trámites y reducir los tiempos de autorización de créditos a uno y hasta tres días, facilitando así el acceso inmediato al financiamiento.