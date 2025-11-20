Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Fomtlax impulsa a emprendedores y mujeres tlaxcaltecas con más de mil créditos otorgados en 2025

La Redacción

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) informó que, en lo que va de 2025, ha otorgado mil 49 créditos por un monto total de 34.4 millones de pesos. De esta inversión, el 72 por ciento ha sido destinado a tlaxcaltecas emprendedoras, lo que equivale a 15 millones de pesos y consolida al programa “Mujer Fomtlax” como uno de los esquemas de financiamiento más efectivos y con mayor impacto social en el estado.

- Anuncio -

Durante el ejercicio semanal “Diálogo Circular”, el director de Fomtlax, Carlos Augusto Pérez Hernández señaló que el respaldo a las mujeres tlaxcaltecas es una prioridad, y destacó que los créditos vigentes van de 6 mil a 20 mil pesos, con el objetivo de elevar el monto máximo a 30 mil pesos, manteniendo una tasa accesible del 6 por ciento anual, equivalente al 0.5 por ciento mensual.

“Nuestro compromiso es facilitar recursos justos, rápidos y accesibles para fortalecer la economía de las mujeres y sus familias”, expresó.

Pérez Hernández detalló que, entre 2021 y 2025, Fomtlax ha colocado 5 mil 791 créditos, que representan una inversión acumulada de 174 millones 689 mil 200 pesos, cifra que refleja una política estatal orientada al financiamiento productivo, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las Mipymes.

- Advertisement -

El titular del organismo detalló que los sectores con mayor participación son el agrícola y el comercial, este último con una creciente presencia de mujeres emprendedoras. También se registran créditos en los sectores industrial, de servicios y ganadero, lo que demuestra la diversificación y ampliación del financiamiento productivo en el estado.

Asimismo, explicó que estos avances se complementan con acciones institucionales recientes, como la emisión del decreto que modificó la integración del Consejo de Administración de Fomtlax y la creación de la Secretaría Técnica, lo que permitirá mejorar la coordinación interna y fortalecer los procesos administrativos.

Pérez Hernández informó además que se incorporaron al Fondo la Secretaría de Bienestar y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), con el propósito de ampliar la entrega de créditos a jóvenes vinculados con incubadoras de negocio y universidades tecnológicas: “El talento joven, bien acompañado, puede convertirse en motor de innovación y crecimiento económico”.

- Advertisement -

Como parte de la modernización administrativa, recordó la firma de un convenio con la Dirección de Notarías y el Registro Público de la Propiedad, lo que ha permitido agilizar los trámites y reducir los tiempos de autorización de créditos a uno y hasta tres días, facilitando así el acceso inmediato al financiamiento.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La ópera en Puebla tiene vitalidad, pero le falta difusión, señala Magda Rey

Paula Carrizosa -
Como ejemplo, recordó que en 2024 se estrenó la ópera de un joven compositor de Monterrey denominada Grieta dedicada a la violencia de género,...

La UATx emerge y vive un posicionamiento inédito en su historia: rector

La Redacción -
El maestro Alberto Moreno Martínez fue galardonado con la presea “Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica”, durante la sesión pública solemne del Honorable...
00:00:41

CAP exige al Congreso al menos 530 mdp para el campo; cierran acceso al Legislativo tras ser bloqueados

Juan Luis Cruz Pérez -
Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) se manifestaron este jueves afuera del Palacio Legislativo para exigir que el presupuesto estatal para el campo para...

Más noticias

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo

La Jornada -
El gabinete de seguridad detuvo la tarde del martes a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y uno...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025