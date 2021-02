Fomtlax negó condonación de créditos que otorgó a 30 artesanos en 2020

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) negó condonar los créditos que autorizó en 2020 a alrededor de 30 artesanos que hicieron esta solicitud por no tener forma de vender sus productos para obtener ingresos debido a las restricciones impuestas por el gobierno del estado por la pandemia de Covid-19.

El organismo les otorgó una prórroga de tres meses, que se vencen en abril próximo, para que paguen su deuda; ante ello, los afectados recurrirán directamente al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez para solicitarle que autorice la condonación del crédito de 10 mil pesos que recibieron cada uno de ellos hace un año como apoyo para paliar la contingencia sanitaria.

Así lo dio a conocer Cirilo Cocoletzi Ramírez, uno de los artesanos que hicieron la petición, quien consideró que la respuesta que recibieron del Fomtlax no les ayuda en nada, pues por la pandemia del nuevo coronavirus siguen sin poder salir a las ciudades o a las plazas públicas a vender sus productos.

Recordó que la solicitud fue presentada formalmente a principios de enero pasado ante autoridades de ese organismo, quienes respondieron que la analizarían y darían una respuesta más adelante. La cual recibió la semana pasada, a través de un “anuncio”, comentó el productor de turrón y garapiñado originario de Contla de Juan Cuamatzi.

“De manera oficial, de parte de Fomtlax nos dijeron que debido a esta nueva ola de contagios daba una prórroga para pagar hasta el mes de abril. Ahora el siguiente paso es meter un oficio al gobierno del estado y pedir directamente la condonación del crédito”, adelantó Cocoletzi Ramíre en entrevista vía telefónica.

El crédito de 10 mil pesos que otorgó el Fomtlax fue de un programa de apoyo que implementó el gobierno del estado para apoyar a productores ante la pandemia de Covid-19. Se les entregó en mayo del año pasado y se les permitió comenzar a pagar hasta después de cuatro meses, pues “se pensaba que la contingencia no iba a durar tanto, pero se ha prolongado”, expuso.

Quienes recibieron el préstamo fueron alrededor de 200 artesanos y muchos de ellos han estado cumpliendo con el pago mensual de 500 pesos, pero “somos alrededor de 30 que no hemos hecho ninguno, pues si no se trabaja, no tenemos recursos, y dada estas circunstancias se nos complica mucho”.

Cocoletzi Ramírez dijo que aprovecharán estos tres meses de prórroga que les dio el Fomtlax para gestionar ante el gobierno del estado la condonación de la deuda, y también para pedirle que les permita instalar sus puestos de venta en la explanada del zócalo capitalino los fines de semana para obtener ingresos, “cuidando todas las medidas preventivas contra los contagios”.