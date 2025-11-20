Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasPolítica

Fomtlax arrastra una cartera vencida de 115 mdp; no le interesa a Carlos Augusto Pérez regresar al PRI

Fomtlax arrastra una cartera vencida de 115 mdp; no le interesa a Carlos Augusto Pérez regresar al PRI
José Carlos Avendaño

El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) arrastra de 2005 a la fecha una cartera vencida de 115 millones de pesos en alrededor de 5 mil créditos, reveló el director general de este organismo, Carlos Augusto Pérez Hernández, quien además aseveró que su militancia priista de años atrás ya es pasado y no le interesa el tema.

- Anuncio -

Este jueves, Carlos Augusto Pérez participó en el Diálogo Circular que organiza la Coordinación de Comunicación (CCOM), en el que presentó indicadores del trabajo del Fomtlax y a pregunta expresa sobre la invitación que hizo el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Padilla Sánchez, en el sentido de que regresen a las filas del tricolor quienes renunciaron en el pasado, respondió: “ya lo pasado, pasado, y no me interesa”.

Te puede interesar: Fomtlax impulsa a emprendedores y mujeres tlaxcaltecas con más de mil créditos otorgados en 2025

“Me parece que es un tema que en lo particular ya es totalmente pasado, ustedes saben el paso que tuve por la dirigencia de Morena y dentro de nuestros tiempos libres que tenemos estamos 100 por ciento con esa convicción, como dijeran por ahí, ya lo pasado, pasado, y no me interesa”.

En torno a la cartera vencida, agregó que en 2025 se han recuperado cerca de 10 millones de pesos, como resultado de que se han acercado a los domicilios de los acreditados y además el Fondo firmó un convenio con el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) del Poder Judicial para hacer un llamado a la gente que está en esa situación.

“Este año la cartera vencida generada es de 3 millones de pesos y confiamos que en lo que resta de noviembre y diciembre cerremos con números negros en lo que respecta a 2025”, asentó.

- Advertisement -

“Los compañeros del área de crédito y jurídico han estado saliendo a campo, han buscado a los acreditados para ofrecer la dinámica de reestructura, les damos el tiempo que sea necesario para que paguen su deuda, estamos platicando de diferentes maneras con el propósito de que se acerquen y tengan su seguridad patrimonial, incluso si son negocios que siguen caminado con la posibilidad de volver a abrir la línea de crédito”.

También puedes leer: Validan reformas al Fomtlax para elevar su eficiencia y operatividad

El director general del Fomtlax refirió la importancia de esta institución para impulsar a los micro y pequeños negocios, y a los emprendedores, a través de financiamiento en los sectores comercial, agrícola, servicios, industrial.

- Advertisement -

De 2021 al 15 de noviembre de 2025, dijo que el Fondo ha colocado 5 mil 791 créditos por un monto de 174 millones 689 mil 200 pesos, mientras que en lo que va de este año suman mil 49 créditos por 34 millones 515 mil 600 pesos.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

PJ solapa estrategias dilatorias de la defensa de López Zavala al no sancionar sus ausencias por supuestos motivos de salud: Monzón

Isaí Pérez Guarneros -
La abogada Helena Monzón lamentó que el Poder Judicial del estado continúe solapando las estrategias dilatorias del abogado defensor de Javier López Zavala, excandidato...

Aumento presupuestal de 11% a la FGE permitirá alcanzar la meta de 904 agentes del MP en 2026

Isaí Pérez Guarneros -
Con el incremento de 11.4 por ciento al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE), equivalente a 175 millones 811 mil 857 pesos...

Monzón exige al PJ emitir sentencias condenatorias contra López Zavala antes del 19 de diciembre

Isaí Pérez Guarneros -
La abogada Helena Monzón exigió al Poder Judicial (PJ) que se emita la condena máxima contra Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura por...

Más noticias

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Cae el capo que ordenó matar a Carlos Manzo

La Jornada -
El gabinete de seguridad detuvo la tarde del martes a Jorge Armando N., El Licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales y uno...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025