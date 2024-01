Fomtlax abre ventanilla para otorgar créditos a las y los emprendedores

Con el objetivo de impulsar la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en este 2024, el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) abrió la ventanilla para la recepción de solicitudes de las y los emprendedores para que accedan a los esquemas de financiamiento.

Los programas de crédito “Mujer Fomtlax”, “Microtandas” y “Créditos para Unidades Productivas” apoyan las actividades económicas de hombres y mujeres mayores de 18 años, con ello, se da cumplimiento a la política de bienestar de la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros de fortalecer la productividad de las MiPymes en los sectores comercial, agrícola, ganadero, industrial y de servicios.

Los créditos de avío y refaccionario que otorga la financiera del gobierno del estado están asignados a la adquisición de insumos, capital de trabajo, engorda de ganado o infraestructura, construcción, adaptación de inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipo, mobiliario y ganado píe de cría con la tasa de interés más baja del mercado.

Los requisitos para acceder al apoyo financiero “Mujer Fomtlax”, el cual beneficia a grupos solidarios conformados por 3 a 6 mujeres, son acta constitutiva del grupo, identificación oficial vigente (ampliada al 50%), reporte de buro de crédito no mayor a 30 días, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 60 días, croquis de localización del domicilio y cotización de los bienes o insumos a adquirir con RFC del proveedor.

Para el caso de “Microtandas”, las y los interesados deberán presentar el presupuesto por escrito de los insumos o servicios a adquirir, además de los requisitos antes mencionados.

En tanto, el programa de “Créditos para Unidades Productivas” requiere el acta de matrimonio, constancia de situación fiscal actualizada, así como el reporte de buro de crédito no mayor a 30 días, acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 60 días, croquis de localización del domicilio, presentar aval quien deberá cumplir con la identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 60 días y reporte de buro de crédito.

Las solicitudes de crédito serán presentadas ante el Comité de Crédito Interno para su autorización y una vez ministrado el importe del crédito, Fomtlax dará seguimiento a las MiPymes, para validar la aplicación del recurso público.

Las y los interesados en acceder a los esquemas financieros pueden acudir de lunes a viernes a las oficinas de la financiera estatal en Boulevard del Maestro, número 1902, colonia Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, de 8:00 a 15:00 horas. De igual manera, pueden comunicarse a los números telefónicos: 246 46 64960, 246 46 64961, 246 46 60356, extensión 101, o consultar la página web: www.fomtlax.gob.mx.

