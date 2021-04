Exige Fnerrr al gobierno federal vacunas anti Covid a todo el estudiantado ante de regresar a las aulas

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr) se manifestó a favor del regreso a las clases presenciales como lo proyecta el gobierno federal siempre y cuando toda la matrícula reciba la vacuna contra el Covid-19 a fin no poner en riesgo la salud ni la vida de las alumnas y los alumnos.

Por ese motivo, la mañana de este jueves la organización realizó una cadena humana frente a la sede del ayuntamiento de Tlaxcala capital para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que su administración agilice la campaña de inoculación contra el Sars-Cov-2.

Al respecto, Fernanda Vázquez Hernández, integrante de la dirigencia estatal de la Fnerrr, explicó que esta misma acción la realizaron las representaciones que tiene la organización en todo el país. En el caso de la entidad, quienes participaron en la protesta son estudiantes de los municipios Huamantla, Altzayanca, Emiliano Zapata y la capital del estado.

“El día de hoy no nos manifestamos contra el gobierno municipal ni contra el gobierno estatal sino contra el gobierno federal para pedirle que agilice el plan de vacunación, porque sí estamos de acuerdo que regresemos a clases presenciales porque hay una deserción tremenda, pero necesitamos que se agilice el plan de vacunación para los estudiantes”.

La dirigente enfatizó sobre la necesidad de que cuenten con esta protección, pues saben, por información publicada, que el Sars-Cov-2 “está mutando y está afectando a jóvenes de 16 a 30 años, por eso decimos que se necesita cuidar a este sector importante que son los estudiantes”.

Pidió que el gobierno federal haga caso a esta petición y no suceda lo mismo con su exigencia para que las autoridades garanticen el servicio de internet en todas las comunidades, pues esta ocasión “no solo se trata de evitar la deserción sino es nuestra vida” que está en riesgo.

Vázquez Hernández comentó que la Fnerrr agrupa a alrededor de 600 estudiantes de distintos niveles de enseñanza y de diversas comunidades de la entidad, sin embargo, la solicitud de vacuna es para la matrícula de todo el sistema educativo estatal, por lo que convocó a alumnas y alumnos a sumarse a esta lucha.

La líder estudiantil dijo estar consciente de que la inmunización depende de la disponibilidad de vacunas, pero “si López Obrador salió a decir que ya vamos a regresar a clases presenciales queremos las condiciones, que se garantice la salud de los estudiantes”.

En el caso de los planteles, exigió a los gobiernos estatal y municipal que garanticen que los espacios estén debidamente sanitizados y desinfectados para cuando se dé el retorno a las aulas, y que además cuenten con agua potable y los insumos de higiene necesarios para que la comunidad escolar se lave las manos de manera constante para evitar contagios de Covid-19.

También pidió a los jóvenes ser responsables y no salgan de sus hogares si no es necesario ni acudan a centros de diversión o antros para que la pandemia vaya disminuyendo. Aseguró que integrantes de la Fnerrr no incurren en ese tipo de acciones, pues provienen de familias que “incluso a veces no tienen para comer y para ir a un centro nocturno ni siquiera existen en nuestras comunidades”.