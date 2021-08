Espera Fnerrr que próximo titular del sector educativo sepa escuchar a los estudiantes: Vázquez 

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr) espera que el titular del sector educativo del estado que nombre la gobernadora electa Lorena Cuéllar Cisneros sea una persona sensible y que sepa escuchar y solucionar las necesidades de la organización, asentó la dirigente estatal María Fernanda Vázquez Hernández.

Así mismo, dejó entrever la necesidad de que el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública el Estado (SEPE) realice cambios en la estructura directiva de esta dependencia y de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), pues hay funcionarios que tienen muchos años ahí y solo cambian de puesto.

Vázquez Hernández refirió que en las elecciones del pasado 6 de junio la Fnerrr no se pronunció a favor de algún aspirante al gobierno del estado ni por un partido en particular, además denunció que la actual administración que encabeza Marco Antonio Mena Rodríguez no los apoyó ni les solucionó sus necesidades.

En este tenor, la dirigente estudiantil espera que Lorena Cuéllar designe como titular del sector educativo a una persona que conozca el ámbito, pero sobre todo que sea sensible, sepa escuchar y tenga la capacidad de resolver las demandas que le presente la comunidad escolar.

“Nosotros no nos fuimos por un color (en las elecciones), porque en realidad el gobierno de Marco Mena tampoco nos había estado ayudando, nunca nos pudo solucionar el equipamiento de la Casa del Estudiante, nunca nos quiso recibir, entonces esperamos que con el nuevo secretario o secretaria de Educación sí tengamos ese acercamiento. Que tenga experiencia en el ámbito educativo”.

Esperamos –agregó–, que sea una persona que sepa escuchar a los estudiantes y que se acerque a la Fnerrr, pues “nosotros, a través de la lucha podemos llevar a cabo un buen trabajo. Que sea abierto, que sepa trabajar en el aspecto estudiantil, porque los que están ahorita se niegan a hablar con estudiantes a pesar de que son la Secretaría de Educación Pública, creen que nosotros no tenemos el derecho o que no sabemos lo que queremos, eso argumentan”.

Vázquez Hernández aseguró que los actuales funcionarios incurrieron en maltrato hacia la organización y no supieron resolver el conflicto que se suscitó en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) plantel El Rosario, en el municipio de Tlaxco, que fue fundado por la organización.

“La verdad es que todos los funcionarios que están en la Secretaría ya llevan años y a pesar de eso no se encontraron soluciones a nuestras demandas, como el caso del Cecyte de El Rosario, porque no supieron cómo tratar el asunto y ya no hubo solución y la dependencia se apropió del plantel”, indicó