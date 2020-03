Fiscalía especializada en feminicidios y tipificación de transfeminicidios, plantean especialistas

Una fiscalía especializada en feminicidios, la tipificación de los transfeminicidios y la ampliación de las órdenes de protección a los ámbitos electoral y escolar, así como trabajar en torno a una alerta de violencia de género sin esperar a que sea decretada, son algunas de las proposiciones expuestas por activistas, funcionarios públicos y académicos.

Este jueves se realizó el segundo foro sobre el análisis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Tlaxcala, en un auditorio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

Elsa Cordero Martínez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), puntualizó que entre los pendientes se encuentran el aumento al presupuesto del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) y una mayor participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el sistema estatal.

Asimismo, es necesaria una estrategia de información a través de medios de comunicación, además de reforzar la generación de estadísticas más puntuales en torno a esta temática y establecer en el artículo 32 mecanismos eficaces de prevención, sanción y erradicación de acoso y abusos sexuales y otras formas de violencia en las escuelas, indicó.

También, se requieren medidas para aumentar el acceso de las mujeres en el mercado formal. “Nuestra ley habla poco del empoderamiento” de este sector, desde lo económico, por lo que se debe generar un apartado específico, añadió.

Remarcó que estos temas se establecen desde recomendaciones internacionales, sin embargo, precisó que hay tres temas relevantes que encuadran en los capítulos analizados en este panel, uno de ellos es el de las órdenes de protección “que pueden hacer la diferencia entre vivir y morir”.

Pero subrayó que ese mecanismo nada más está clasificado con naturaleza civil, por lo que planteó ampliarla al ámbito electoral, pues solo dos entidades del país han legislado al respecto, y sugirió que si, en lo general, los funcionarios públicos no conceden una orden, sean sancionados.

El segundo, es establecer y fortalecer las Unidades de Igualdad (o contra la violencia de género) en todo el sector público del estado y de los municipios para establecer una política pública única en torno a este asunto, mencionó.

El tercero corresponde a la alerta de género, pero hay estados como Tlaxcala donde no se ha decretado “porque desafortunadamente se ha mediatizado”, más que darle fortaleza para poder erradicar la violencia, por lo que ahora se abre la oportunidad de ponerse a trabajar sin necesidad de tenerla o esperar a que se autorice, para sistematizar y concentrar datos, pues es “nuestra obligación”.

Edgar Alejandro Gómez, coordinador de la Oficina de Rectoría de la UAT, propuso la implementación de órdenes de protección escolar, en torno a lo acontecido recientemente en las universidades, para ver si valdría la pena justificar la actuación de estas frente a una situación de violencia.

Luego, subrayó que se debe generar operatividad de la ley ante situaciones de emergencia, como sucede ante dos grandes problemáticas que a nivel nacional no se han podido resolver. Una de ellas son los feminicidios y ejecuciones de mujeres que no se han podido detener y “otra es que no tenemos instituciones conscientes de sus obligaciones”, por tanto, no hay un proceso de transformación que conduzca a la prevención.

“Es decir, cómo hacemos que las mujeres ya no mueran, pero también cómo hacemos que las instituciones de los tres niveles atiendan y reaccionen” pues si no hay un Ministerio Público especializado; se deben generar mecanismos sensibles y una Fiscalía Especializada con personal capacitado, con control de confianza y servicio profesional de carrera, la igual que en el Congreso local, en el Poder Judicial y en organismos, anotó.

Abundó que una problemática más que Ley de General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia traslada a la estatal “es que no tenemos claridad en la Alerta de Violencia de Género”, además se debe potencializar esta herramienta en el caso de agravio comparado, pues “hay una gran laguna” y no hay estrategias claras de reacción ante casos de emergencia.

Por su parte, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, titular del Centro Estatal de Justicia para las Mujeres (Cejum), manifestó que lo recibido en este órgano “se queda chiquito” para las películas de terror, por lo que es necesario “hacer un alto”.

Afirmó que hay un mapeo de la situación que priva en el estado, de ahí que “ya sabemos en qué sectores trabajar”. La prevención es sustancial, por lo que es importante que todos los y las servidoras públicas se profesionalicen en el tema, incluso que sean certificadas, de lo contrario “solo estamos haciendo buenas intenciones”.

Carolina Muñoz Canto, investigadora del Colegio de Tlaxcala (Coltlax), realzó la relevancia de crear modelos de prevención integrales; mientras que Paola Jiménez Aguirre, representante estatal de la Red Nacional de Mujeres Trans, planteó la tipificación del transfeminicidio en el marco jurídico.

Lamentó que pese a que en Tlaxcala ya se legisló en materia de identidad de género, las mujeres trans no quedan exentas de actos de violencia en su contra, pues se ha registrado un repunte en las agresiones hacia este segmento de la población.

Rosario Texis, directora de la “Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México”, señaló que las alertas de género no se han dado en Tlaxcala “no porque lo cumplamos todo, sino porque no se ha hecho una evaluación cuantitativa y cualitativa real” y resaltó que las órdenes de protección deben tener temporalidad.

El foro fue inaugurado por Samantha Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado de la UAT, en representación del rector Luis Armando González Placencia. Reconoció la importancia de este ejercicio, pues al involucrar a la academia “se complementan dos visiones fundamentales” que robustecen la ley en beneficio de las mujeres que en la actualidad han modificado su posición en la sociedad “pero siguen siendo un grupo vulnerable”.