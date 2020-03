Fiscalía anticorrupción atiende dos demandas contra diputada y magistrado electoral

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Pedro Sánchez Ortega confirmó que el magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi y la diputada local de Morena, Mayra Vázquez Velázquez han sido denunciados penalmente por presuntamente incurrir en actos de corrupción.

En entrevista, explicó que a ambos casos, la dependencia que encabeza le da el seguimiento a las carpetas de investigación y será en las próximas semanas cuando dé a conocer los resultados de estas indagatorias.

“Existe una denuncia formulada e incluso ya se comunicó en algunos medios de la presentación en la fiscalía de una denuncia y se le dará la denuncia correspondiente con base a las reglas procesales que les decía. La denuncia (en contra de la diputada) se analiza y se resuelve de inmediato, si se incorpora como loa dato para nosotros en una investigación en materia de corrupción, aunque podrían existir hechos que no se traten en materia de corrupción y tendrá que derivarse de la competencia correspondiente”, explicó el funcionario.



Sin embargo, el fiscal reconoció que no hay fecha para resolver estos casos, pues argumentó que “el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece una temporalidad rígida para investigar, por tanto, la única limitante que se tiene es la temporalidad de la prescripción que es del orden penal”.

Esas declaraciones se dan después que el alcalde de San Lucas Tecopilco, Olaf Jonathan Vázquez Morales, acusó a la diputada Mayra Vázquez Velázquez de pretender duplicar costos de herramientas del “Fondo al Fortalecimiento al Campo”, que la Comuna ejecutó en el año 2019.

En el caso del magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, el titular de la Fiscalía indicó que también fue denunciado por incurrir en presuntos actos de corrupción, pues el magistrado electoral fue acusado por el TET de querer cobrar de manera indebida, por medio de falsedad de declaraciones, el reembolso de 17 mil 760 pesos.

“Hay una denuncia formulada desde el órgano interno de control del Tribunal electoral y se le está dando el trámite correspondiente para que en su momento tomar lo que proceda conforme a derecho”.

En el caso del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Jiménez Martínez reveló que la fiscalía no ha recibido ninguna denuncia en contra del jurista, de ahí que al ser cuestionado al respecto afirmó “esta denuncia que me refieren no existe en fiscalía un escrito o comparecencia donde haya un planteamiento de hechos relativo a ese acontecimiento, así que no tenemos nada en su contra”.