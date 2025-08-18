Lunes, agosto 18, 2025
Firman SSC y SMyT convenio para impulsar estrategia tecnológica conjunta a fin de mejorar la seguridad y movilidad

Con el objetivo de intercambiar información, herramientas tecnológicas y establecer acceso controlado a plataformas de movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional que permitirá robustecer las capacidades operativas y de análisis en materia de seguridad pública y vialidad.

El acuerdo busca consolidar mecanismos eficientes de prevención, detección, investigación y combate a hechos delictivos, mediante el aprovechamiento de datos estratégicos, tecnología y sistemas de georreferenciación disponibles en ambas dependencias. De esta forma, se fortalecerá la coordinación interinstitucional y se mejorará la toma de decisiones para atender con mayor eficacia las problemáticas de seguridad en el territorio estatal.

En su mensaje, el titular de la SSC, Alberto Martín Perea Marrufo destacó que este acuerdo representa un paso firme hacia una coordinación más efectiva entre instituciones, al permitir el acceso controlado a plataformas tecnológicas y de movilidad que serán clave para la prevención e investigación de delitos. Con ello, se fortalecerán las labores policiales —particularmente en zonas de alta movilidad—, logrando actuar con rapidez y precisión para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin señaló que el convenio permitirá optimizar la planeación y ejecución de operativos conjuntos con enfoque en el transporte público, la movilidad urbana y la seguridad vial, alineando esfuerzos en beneficio de la ciudadanía.

Cabe destacar que este convenio contempla la colaboración en el desarrollo de proyectos tecnológicos y la implementación de protocolos de actuación homologados entre ambas instituciones.

Con esta firma, la SSC refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con dependencias estatales para garantizar la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas, impulsando acciones integrales que contribuyan a la construcción de entornos seguros, ordenados y con una movilidad más eficiente.

