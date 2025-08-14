Firma gobierno convenio con IMSS para construir unidad deportiva en Calpulalpan

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de una unidad deportiva en Calpulalpan, con una inversión de 280 millones de pesos para fortalecer el bienestar social, salud e infraestructura deportiva.

“Agradecer a todos los que están aquí, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella el día que vino a visitarnos se comprometió también con el Hospital de la Mujer y también ya estamos trabajando en ello, gracias porque con esto se le está dando reconocimiento a Calpulalpan como la puerta grande de Tlaxcala”, dijo.

En el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, Cuéllar Cisneros precisó que el proyecto contempla una cancha de Fútbol 7 con medidas oficiales y pasto sintético, una cancha de usos múltiples techada, una alberca semiolímpica, auditorio, gimnasio y la ampliación de áreas para la enseñanza y el bienestar integral de los usuarios.

Aseguró que el proyecto consolidará oportunidades para que los jóvenes tengan espacios donde crecer, competir y desarrollarse plenamente, “hoy es un día importante para Calpulalpan y Tlaxcala, pues este proyecto no solo transformará el deporte en la región, sino que también fortalecerá el tejido social, la seguridad”.

En su intervención, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila, reconoció el compromiso de la administración estatal y el trabajo coordinado entre instituciones, pues gracias a ello se logra trabajar en el Centro de Seguridad Social de ese municipio.

“Esta visita refleja la prioridad que damos a Tlaxcala y a los proyectos que impulsan el bienestar, desde los centros de educación y cuidado infantil hasta el nuevo Centro de Seguridad Social de Calpulalpan”, señaló.

Mientras, la coordinadora de Guarderías del IMSS, Mariana Montserrat Tajonar Miranda dio a conocer los proyectos de infraestructura social que se desarrollarán en el estado donde que se contemplan 10 centros de educación y cuidado infantil.

“En dos de los municipios ya tenemos un terreno, entonces podemos empezar y transitar de manera muy rápida hacia la cartera de inversión, que es Chiautempan y Zacatelco, en Tlaxcala, cabecera municipal, tiene un predio en posesión, entonces también es un tema muy ágil de transitar y el resto de los municipios van a adquirir las propiedades para empezar el proceso de donación”, detalló.

Por último, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses destacó la visión de la gobernadora para transformar el sistema de salud en Tlaxcala. “Sin duda, esta obra beneficiará la equidad de género, la atención de mujeres y niños tlaxcaltecas, y reforzará los servicios médicos y sociales para la población”, expresó.

Las autoridades coincidieron en que este convenio refuerza el compromiso conjunto entre el gobierno del estado y el IMSS para garantizar la salud, la educación, la recreación y el bienestar de la población tlaxcalteca, consolidando a Calpulalpan como un referente de infraestructura social moderna.

En el acto protocolario también estuvo el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández; el titular del IMSS Tlaxcala, Saúl Nevárez Jiménez; la titular de Unidad de Infraestructura y Cartera de Proyectos Especiales del IMSS, Ana de Gortari Pedroza; el consejero suplente de Concamin, Ricardo García Portilla; la coordinadora de Bienestar Social, María Magdalena Castro Onofre y más autoridades.