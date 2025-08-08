Firma alcalde Alfonso Sánchez convenio con la Canaco–Servytur en favor de mil 500 comerciantes de la capital

Con la intención de fortalecer la economía local e impulsar a los pequeños comerciantes, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, signó este jueves un convenio con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tlaxcala (Canaco-Servytur) para otorgar un descuento del 10 por ciento en el trámite de licencias de funcionamiento en favor de al menos mil 500 negocios establecidos en la capital.

Durante el acto protocolario, el alcalde destacó que este acuerdo es parte de una política municipal enfocada en brindar respaldo real al sector formal del comercio, al reconocer el esfuerzo que diariamente realizan para generar empleo, mantenerse al corriente con sus obligaciones fiscales y dinamizar la economía del municipio.

“Hoy reconocemos su trabajo y por eso generamos mejores condiciones para quienes sostienen con empeño sus negocios y son el sustento de sus familias”, afirmó el edil en su mensaje.

El presidente municipal explicó que esta acción se suma a un proceso de modernización y mejora administrativa que su gobierno ya puso en marcha, y que incluirá la digitalización de diversos trámites, lo cual permitirá, antes de que finalice el año, reducir tiempos de espera y facilitar la atención a los contribuyentes.

Por su parte, la presidenta de Canaco-Servytur Tlaxcala, Alejandra López Sánchez, reconoció la voluntad del gobierno capitalino para atender las necesidades del sector y detalló que este beneficio alcanzará a agremiados de esta organización, entre ellos a pequeños negocios como tiendas de abarrotes, zapaterías, ópticas, carnicerías, expendios de verduras, ropa y alimentos, entre otros que estén afiliados.

“Es un hecho sin precedentes. Nunca antes se había logrado un convenio de este tipo; surgió a partir de una reunión con el presidente, a quien agradecemos su apertura y sensibilidad para apoyar a nuestros afiliados”, enfatizó.

A su vez, Joseph Rodríguez Ramos, vicepresidente de enlace de la Canaco, agradeció la disposición del alcalde para la firma de este convenio. “Eres el primero y único presidente con el que se ha podido firmar un convenio de este tipo y eso hace una diferencia muy grande de lo que tú has hecho y lo que han hecho otros”, expuso.

Con este convenio, la administración que encabeza Alfonso Sánchez García avanza con acciones concretas, al impulsar al comercio formal que es punto importante en el desarrollo económico local.

Durante este acto también estuvieron presentes Marco Tulio García Villegas, Vicepresidente de la Canaco; además, Marlem Ojeda Ilhuicatzi, directora de la Canaco.