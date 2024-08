Finiquito a ex trabajadores un tema que puede ser heredado a la LXV Legislatura: Morales

A unos días de concluir su periodo de mandato constitucional, los integrantes de la LXIV Legislatura local aún tienen pendiente por finiquitar a 20 de los 34 ex trabajadores que fueron despedidos, por lo que este asunto sería heredado a sus sucesores, reconoció el presidente del Comité de Administración del Congreso local, Vicente Morales Pérez.

El diputado de Morena enfatizó que la falta de pago a favor de los 20 ex trabajadores es porque siguen algunas negociaciones y la búsqueda de acuerdos a fin de saldar dicho pendiente.

“Tenemos un avance importante porque algunos han sido liquidando al 100 por ciento y otros más estamos en espera que ellos acepten la parte que le resta, que es un ajuste salarial, por los salarios caídos, pero la primer cantidad ha sido exhibida por el propio Tribunal de Conciliación Arbitraje y solamente nos resta que puedan aceptar en cuanto a sus ajustes salariales…los montos han sido congelados y no habrá reinstalación”, detalló.

Debido a que está por concluir el periodo de los actuales diputados, Morales Pérez admitió que podría ser la próxima legislatura quien finiquite a los 20 ex trabajadores en virtud de que las negociaciones están avanzadas y únicamente están en espera de que ellos acepten el monto para dar por terminado ese litigio iniciado a finales del año 2021.

“Espero que no haya problemas para que se le pueda hacer la erogación y realizar su pago a los trabajadores, pero le digo algo fundamental es que el Congreso no fue condenado a la instalación de esos trabajadores y las pláticas se encuentran avanzadas para estos temas”, apuntó.

En contra parte, el responsable de las finanzas del Poder Legislativo, dijo que hasta el momento 14 ex trabajadores han aceptado terminar la relación laboral con el Congreso local y el monto que se otorgó a cada ex trabajador fue distinta, toda vez que esta “fue en función de sus percepciones” y que actualmente el Congreso local está abierto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el resto de los ex funcionarios.

“Todavía nos falta un promedio de 20 que puedan aceptar, pero ya está la resolución y han sido congelados los montos, quiero destacar que no se ordenó la reinstalación de ningún ex trabajador y solamente es el pago de su finiquito, por lo que ahorita estamos en espera que ellos acepten para que puedan pasar por su recurso”.

Es de citar que, en noviembre de 2021, el Congreso del Estado decidió terminar la relación laboral con los 34 trabajadores basificados, quienes interpusieron una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en contra del Poder Legislativo por despido injustificado. Sin embargo, la autoridad laboral ordenó al Congreso del estado pagar 9.5 millones de pesos como finiquito a favor de ellos, quienes lograron sus plazas en el ocaso de la LXIII Legislatura local.