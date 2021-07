Fin del espejismo

Si bien es cierto que las numerosas y complejas crisis desatadas a nivel global por la pandemia han provocado un caos en nuestro sistema–mundo, también es cierto que esas crisis han permitido romper con el espejismo de un modelo de vida cómodo y fácil, medida por la cantidad de bienes materiales que se poseen, pues todos los mecanismos de reproducción de ese modelo capitalista se han visto cuestionados de fondo: el trabajo presencial y extenuante, el enorme tiempo gastado en el transporte, la impotencia de los sistemas de salud pública, el desabasto de medicamentos, la falsedad de su eficacia en contra de las enfermedades, la imposibilidad del sistema educativo para generar capacidad cognoscitiva en los estudiantes, reduciéndose a un sistema de memorizar datos y repetirlos en un examen; la enorme desigualdad social, tanto nacional como internacional, que permite que el uno por ciento de la población disponga de más del 50 por ciento de la riqueza global producida, por mencionar sólo algunos de los temas que están siendo discutidos y repensados.

Gran parte de la discusión se centra en cómo va a ser el regreso a la “normalidad”. Los sostenedores del modelo neoliberal entienden como normal el regreso al modo de vida anterior a la pandemia, para “recuperar” el sagrado “crecimiento económico”; incluso, están exigiendo a los gobiernos que sustraigan más recursos públicos para apoyar a los “pobres empresarios” que ven amenazado su modus vivendi, pero otra parte de la humanidad, que está percibiendo el fin de la ilusión, no está de acuerdo con otra vez más de lo mismo, en regresar a la normalidad que precisamente nos ha llevado a esta crisis. El cierre de fronteras para frenar el contagio de Covid–19 disminuyó en un 60 por ciento el tráfico aéreo (una de las principales actividades generadoras del CO2) y la contaminación atmosférica bajó de manera importante. Ante la imposibilidad de viajar, las reuniones y los congresos internacionales se hicieron de manera virtual, generando otros tipos de ahorro, pero salvando las distancias. ¿Alguien resultó afectado? Sí, el sector y los servicios turísticos, además de las compañías aéreas, pero eso permite cuestionar y discutir si esas actividades son esenciales para la vida y la salud de las personas y el planeta, y repensarlas desde otra perspectiva diferente del lucro y la ganancia.

Es cierto que el golpe de realidad ha provocado cambios importantes en la mentalidad de los consumidores: de pronto las personas de cierto nivel económico se vuelven “veganas” y buscan alimentos más sanos y naturales; y la industria agroalimentaria, responsable de producir la comida chatarra que nos hizo vulnerables frente al Covid, rápidamente se camufla en verde y ofrece productos etiquetados como orgánicos, naturales o amigables con el ambiente. Incluso para aquellos que han decidido cultivar sus propios alimentos saludables, los supermercados les ofrecen ahora abonos, sustratos e insecticidas con las mismas etiquetas… otro nuevo espejismo neoliberal en el que no debemos caer si queremos construir otra “normalidad” diferente. La nueva normalidad no se puede construir desde el consumismo individualista que nos impuso el capitalismo; sólo podremos construirla dialogando como comunidades humanas, desde diferentes perspectivas aportando ideas que vayan en el sentido de poner como valor supremo la vida en todas sus formas y no la acumulación y la ganancia. En este momento crítico hay que afrontar sin miedo los retos de la nueva realidad, sin la nostalgia por las comodidades que nos prometía el sistema a cambio de nuestro conformismo pasivo y sumiso; pero esto implica reflexión, diálogo y trabajo colectivos; implica hacer por nosotros mismos.