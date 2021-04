Por segundo año consecutivo, el Covid-19 impide realizar la Fiesta del Maíz en Ixtenco: Hernández

Solamente una pandemia como la del Covid-19 obligó cancelar por dos años consecutivos la Fiesta del Maíz de Ixtenco, cuya celebración se había mantenido de forma interrumpida de 2011 a 2019 a pesar de los obstáculos, muchos de ellos impuestos por las mismas autoridades, resaltó Cornelio Hernández Rojas, integrante de esta iniciativa comunitaria.

La de este año sería la onceava edición del evento, sin embargo, sus promotores ni siquiera se reunieron para analizar la posibilidad de realizarla ante las condiciones sanitarias que prevalecen. No quisieron pasar la misma situación de 2020, cuando ya tenían listo todo para la décima Fiesta del Maíz, los días 4, 5 y 6 de abril, pero 15 días antes tuvieron que suspenderla por la aparición del Sars-Cov-2.

Aquella ocasión, recordó el antropólogo, “pensamos que para este año, el 27, 28 y 29 de marzo, podría realizarse, pero el problema de salud sigue latente por eso decimos no organizar; desde que nos reunimos el año pasado para cancelarla quedamos en que nos volveríamos a reunir hasta que existieran condiciones y, en virtud de que no las hay, no nos hemos vuelto a reunir, y lo haremos hasta que los riesgos sanitarios sean mínimos o inexistentes”.

- Anuncio -

La Fiesta del Maíz es una iniciativa comunitaria ha logrado gran aceptación por los objetivos que plantea de rescate, promoción y difusión de los maíces nativos, a través de la expoventa de semillas –Ixtenco, de origen otomí, es una comunidad que posee gran riqueza de variedades– conferencias, talleres, gastronomía y otras actividades.

Es autogestiva, pues se realiza con recursos propios de los expositores para solventar los gastos de organización y logística. “Es interesante porque se tiene la idea de que los mexicanos no sabemos organizarnos, pero aquí tenemos una muestra de que, cuando los recursos se aplican de manera transparente y honesta, la gente participa”, destacó Hernández Ramos.

“Tenemos 10 años de trabajar de manera grupal y hemos sabido sortear todos los obstáculos, algunos de las mismas autoridades, porque a veces les cuesta un poco de trabajo comprender que la organización autogestiva tiene que salir adelante, y ha habido autoridades que quieren ser parte de, pero no solamente colaborar sino imponer condiciones y proponer otra forma de organizarse, pero aquí todas las propuestas las discutimos en grupo y ahí se toman acuerdos”.

Por eso, desde hace cuatro años, el grupo decidió trabajar de manera independiente a la administración municipal y, si bien han solicitado apoyo a algunos funcionarios del gobierno del estado, “lamentablemente no ha habido respuesta, solamente se acuerdan de los campesinos de Ixtenco cuando andan en campaña y cuando logran sus objetivos se olvidan”.

Aunque las condiciones sanitarias mejoren en los siguientes meses, Hernández Rojas aclaró que se realizaría la feria. “Cada año seguimos la celebración de Semana Santa, porque es la temporada de siembra en toda la región y los campesinos de otras comunidades tienen la oportunidad de venir a Ixtenco a adquirir las semillas”.

- Anuncio -

Además, explicó que los maíces tienen un tiempo específico para conservarse en buenas condiciones, pues después se empiezan a plagar. “También aprovechamos el periodo vacacional que da oportunidad a que muchas personas de Ciudad de México o de otras partes del país puedan visitarnos, conozcan nuestra forma de organización y la riqueza genética que poseemos los campesinos de Ixtenco”.

Confió en que el próximo año las condiciones sanitarias estén mejor en la entidad para realizar la onceava edición de la Fiesta del Maíz, “de ser así sería en el mes de abril”, adelantó.