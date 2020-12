Destaca Fidecix que ninguna empresa cerró ni se perdieron empleos en los parques de CIX pese a pandemia

A pesar de las complicaciones en materia de salud y económica que generó la pandemia de Covid–19 a nivel mundial durante 2020, no cerró ninguna empresa de las 86 asentadas en los parques de Ciudad Industrial Xicohténcatl (CIX) I, II y III, ni tampoco se perdieron los 16 mil 200 empleos que se generan en estas factorías, “así que son muy buenas noticias dentro de lo malo en 2020”.

Lo anterior lo expuso el gerente general del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohténcatl (Fidecix), Bernardo Segura Sánchez, quien además mencionó que existe la posibilidad de que se generen 100 empleos en lo que resta del año en estos parques fabriles que operan en los municipios de Tetla de la Solidaridad, Huamantla y Tlaxco.

“Todos sabemos que fue un año muy complicado en la cuestión de salud y económica tanto de la gente como de los empresarios y aún así de las 86 empresas que teníamos al inicio de año seguimos teniéndolas, ninguna cerró; de las 16 mil 200 personas que teníamos al inicio de año, prácticamente tenemos las mismas, quiere decir que tampoco en la parte laboral nos afectó la pandemia. Ya prácticamente todas las empresas están al 100 por ciento recuperando la producción o los compromisos que tienen con sus clientes que por varios meses no pudieron entregar, entonces son muy buenas noticias dentro de lo malo”, recapituló Segura Sánchez.



No obstante, el gerente de Fidecix reconoció que no fue el crecimiento esperado por obvias razones, ya que se pararon inversiones de empresas que estaban tratando de aterrizar su instalación, todo se paró no solo en Tlaxcala y en México, sino en todo el mundo.

“La gente de los corporativos dejó de invertir para mitigar el trancazo de que sus clientes estaban cerrados por la pandemia en alguna parte del mundo, también sus proveedores cerraron, entonces sí fue complicado y eso hace que en vez de invertir prácticamente optaron por proteger el empleo”, ahondó.

Asimismo, expuso que los empresarios están a la espera de que la vacuna contra el Covid–19 llegue pronto para que la situación cambie y tengan más certidumbre para que se empiecen a dar inversiones importantes en Tlaxcala, México y el resto del mundo.

En resumen, reiteró que:

“Dentro de todo no estuvo tan mal 2020, ya que se trabajó mucho con las empresas y se les ayudó como fideicomiso con la colocación de filtros sanitarios en los parques industriales, tomando temperatura, dando gel, cubrebocas y guantes, hicimos un filtro importante en Huamantla y Tlaxco que son los parques cerrados y apoyamos en CIX I que es más complicado porque es abierto”.

Puntualizo que Fidecix tampoco paró los trabajos de mantenimiento de avenidas, luminarias y de servicios,