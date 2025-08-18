Lunes, agosto 18, 2025
FGJE aprehende a persona señalada como probable responsable del delito de extorsión al interior del Cereso

José Carlos Avendaño

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dio a conocer que a través de la Policía de Investigación aprehendió a Elioenaid N., señalado como probable responsable del delito de extorsión en perjuicio de Ventura N., persona recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

A través de un video en redes sociales, el fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Gustavo Tlatzimatzi Flores informó que esta detención es resultado de la denuncia presentada por la esposa de la víctima, quien hizo de conocimiento sobre los hechos ocurridos dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala.

“En cumplimiento de la orden de aprehensión y respetando siempre los derechos humanos del imputado, Elioenaid N., fue detenido en Tlaxcala capital por elementos de la Policía de Investigación”, anunció.

También, dijo que se ha librado una orden de aprehensión contra Juan Antonio N.

“Este es un claro ejemplo del compromiso de la Fiscalía General de Justicia del Estado para combatir la impunidad y garantizar que la ley se cumpla sin excepción, protegiendo a todos los tlaxcaltecas”, apuntó.

Es de citar que el pasado martes 12 de agosto la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) determinó la separación del cargo del director Juan Antonio N., con el objetivo de realizar un proceso de investigación transparente en torno a la denuncia de presuntos actos de extorsión e intimidación que hizo una Persona Privada de la Libertad (PPL) en el Cereso de Tlaxcala,

Dicha medida, afirmó la SSC, tiene como finalidad garantizar que las diligencias ministeriales se desarrollen sin interferencias, permitiendo que las autoridades competentes cuenten con todas las condiciones necesarias para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Es de referir que las acusaciones hechas por el PPL fueron a través de un video grabado al interior del Cereso, donde denunció una supuesta red de extorsiones, abusos de poder, amenazas de muerte y hasta presuntos actos criminales orquestados por mandos penitenciarios.

Ese PPL señaló que fue supuestamente es obligado a pagar dinero de manera mensual para mantener su posición dentro del taller de pinzas en el reclusorio de Tlaxcala y evitar castigos arbitrarios.

De igual manera, denunció que algunos internos supuestamente son sacados del penal para cometer robos y asesinatos. Su testimonio también incluye presuntas amenazas directas hacia su persona y su familia, y su traslado al penal de Apizaco.

