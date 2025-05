Festeja “7 de Mayo” 69 aniversario en medio de un dispositivo de seguridad, para evitar ingreso de Escobar y seguidores

En medio de un dispositivo de seguridad, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo” realizó su festejo anual este jueves, por lo que policías estatales impidieron el acceso al grupo disidente que encabeza Enrique Escobar Cortez, quien junto con otros agremiados, un día antes demandó la destitución de la actual secretaria general, Karina Erazo Rodríguez.

- Anuncio -

A su arribo al Centro Expositor “Adolfo López Mateos” de Tlaxcala capital, junto con el también exlíder Edgar Tlapale Ramírez y un número reducido de sindicalizados, intentaron ingresar pero no lo consiguieron, porque no tenían boleto para su pase al Centro de Convenciones, en donde también había presencia de elementos de seguridad, algunos de ellos vestidos de civiles, según versiones de personas que se encontraban en esa área.

El ingreso a las instalaciones del Recinto Ferial estuvo excesivamente controlado, tanto para burócratas como para las maestras agremiadas a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que acudieron a la celebración por el día de la madre trabajadora de la educación, en el Centro Expositor.

Una de las puertas de los costados fue asignada para trabajadores del “7 de Mayo”, la cual estuvo custodiada por alrededor de 20 policías y uno de ellos le dijo a Escobar Cortez que había “indicaciones” de no permitirle el paso. “Retírese por favor o lo retiramos… usted sabe cuál es el motivo para no dejarlo entrar”, le pidió.

- Advertisement -

Solamente Edgar Tlapale y otros agremiados lograron acceder, por lo que Escobar Cortez mencionó que ya se tenía prevista esta situación. Aseguró que no tomarían otras acciones y que esperarían a sus compañeros que sí llegaron hasta el Centro de Convenciones, para conocer si realizaron un pronunciamiento.

Expuso que probablemente algunos trabajadores ya no se acercaron a la entrada al ver la presencia de elementos policíacos y que por temor de un posible conato de bronca, prefirieron retirarse; sin embargo, no pudo precisar el número de sus simpatizantes que habrían entrado al festejo (por el 69 aniversario de este sindicato de burócratas).

Reafirmó que no intentaban incitar a la violencia, “al contrario”; asimismo, reiteró que este gremio “está muy dañado”, sobre todo en prestaciones, pero que este “también es un día de festejo y hay compañeros que vienen con la ilusión de llevarse un auto en la rifa”.

- Advertisement -

Respondió que no se justifica la presencia de policías, pero es muestra “de un temor” por parte del Comité Ejecutivo del Sindicato, por la falta de trabajo y resultados, “y por todo lo que está pasando alrededor de esta dirigencia (por la reciente detención del hermano de Karina Erazo), ahí están las consecuencias”.

No descartó que continúe la demanda de rendición de cuentas a Erazo Rodríguez y “si no los puede dar, no los tiene, que se haga a un lado” para que lleguen personas con capacidad de trabajar.

Comentó que como agremiado tiene derecho a ingresar a eventos de este sindicato, pero que este día hubo a quienes no se lo permitió, a pesar que presentaron su talón de pago y aun cuando no están relacionados con él.

Reiteró que el hecho de haber sido despedido no le quita sus derechos sindicales, pues todavía no hay una resolución definitiva de su situación laboral, por lo que el “7 de Mayo” debe proporcionarle asesoría jurídica, la cual no ha recibido.

En tanto, Karina Erazo Rodríguez, quien antes fue aclamada por agremiados, declaró a medios de comunicación que lograron entrar al Centro de Convenciones, que ya emitió un comunicado respecto de la situación de su hermano y que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes, ya que es un asunto independiente a esta organización sindical, por tanto “seré respetuosa” de esos procedimientos.

Abundó que su hermano pertenece al Poder Judicial e insistió en que la ley determinará si hay responsabilidad o no en los hechos que se le imputan, para que con base en ello se defina su situación en el “7 de Mayo”, donde ocupa una cartera relativa a adicciones; pero recalcó que este caso “no afecta en ningún sentido al sindicato, yo creo que nadie está exento de vivir algo así en su familia”.

Luego, reiteró su desconocimiento al bloque opositor, pues “ni siquiera son miembros de la organización”, ya que están suspendidos de sus derechos, por lo que el Comité Ejecutivo tomará acciones legales y expresó que es una “vergüenza” que sus detractores “se quieran agarrar de este tema (del de su hermano)”.

Por otra parte, reconoció que las negociaciones con los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) empezaron tarde, por lo que el convenio no ha podido ser aterrizado, de ahí que se reservó revelar el porcentaje de incremento salarial solicitado. “Siempre estamos cuidando no vulnerar derechos”, afirmó.

En la asamblea informó que se lleva 60 por ciento de avance en la firma de convenios con municipios y organismos descentralizados, y que el “7 de Mayo” es una organización “sólida y comprometida”.

Aseguró que en el caso de trabajadores despedidos por el ayuntamiento de Huamantla, se han ganado dos juicios, pero continúa la lucha para recuperar su estabilidad laboral.