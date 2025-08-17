Feria de Regreso a Clases podría ampliarse hasta dos semanas en próximas ediciones

La Feria de Regreso a Clases, que concluye este domingo 17 de agosto en la plaza Juárez de Tlaxcala capital, podría extenderse en su próxima edición hasta por dos semanas, adelantaron las autoridades estatales.

Ana Luisa Sandoval Castro, coordinadora de atención ciudadana de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), explicó que la propuesta surge debido al éxito que ha tenido este evento desde su creación.

“Este es el tercer año consecutivo que realizamos la feria y cada vez tiene más éxito. Incluso, estamos evaluando ampliarla a una semana o dos, porque los papás necesitan más tiempo para hacer sus compras”, declaró.

La feria se llevó a cabo del 15 al 17 de agosto, en un horario de 9 a 18 horas, con la participación de 30 stands de proveedores locales. Sin embargo, la demanda fue mayor, reconoció Sandoval. “Sí están solicitando más espacios, pero ya no cabemos. Vamos a analizar ampliar la sede en futuras ediciones”, añadió.

En tanto, Elizabeth López, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), coincidió en que el evento ya se ha convertido en una referencia para las familias. “Estamos a dos semanas del inicio del ciclo escolar, creemos que fue un buen momento para que los padres se organicen y aprovechen la quincena para hacer las compras”, comentó.

Los organizadores destacaron que la feria no solo ofreció útiles escolares y uniformes con descuentos de entre 30 y 50 por ciento, sino también servicios gratuitos como cortes de cabello y certificados médicos. “Lo que buscamos es apoyar la economía familiar en un momento clave del año”, señaló López.

Además, las autoridades resaltaron que el espacio para los comerciantes fue totalmente gratuito. “Eso es muy importante: el stand incluye carpa, protección contra lluvia o sol y energía eléctrica. Queremos que el beneficio llegue tanto a los padres como a los proveedores”, subrayó la funcionaria.

La feria fue organizada en conjunto por la Sedeco, SEPE y Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT). “Entre los tres coordinamos este evento para que sea totalmente gratuito y al alcance de todas las familias”, puntualizó López.

En cuanto al impacto económico, aún no se han dado cifras de ventas, aunque se prevé realizar un sondeo con los expositores. “Ese dato lo tendremos al cierre, pero lo importante es que la mayoría de los comerciantes tienen locales propios, así que la feria también les sirve como escaparate”, dijo la representante de Sedeco.

Hubo participación de proveedores provenientes de Hueyotlipan, Calpulalpan, Huamantla, Chiautempan y la capital del estado. Todos los stands correspondieron a empresas tlaxcaltecas.

Sandoval recalcó que la ampliación del evento sería una respuesta a las necesidades de los padres de familia.

“Es importante que los padres puedan venir con calma, comparar precios y adquirir todo lo necesario sin que su bolsillo se vea tan afectado”, comentó.

La funcionaria detalló que, de concretarse, la extensión permitiría que más proveedores participen y que las familias tengan un margen más amplio para planificar sus compras.