Feminizar a los hombres es quizá el mayor reto. Pero, la estrategia más simple para hacer el piso más parejo, es distribuir las tareas de cuidados familiar y doméstico que hoy realizan en su mayoría las mujeres.

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2019) muestran que las mujeres dedican el 67 por ciento de su tiempo a la semana al trabajo no remunerado en los hogares. En tanto que en los hombres es del 25 por ciento.

La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC 2022) señala que de las personas que reciben cuidados, el 30.7 por ciento lo hace la madre, 34 por ciento las hijas, el 20 por ciento el cónyuge o la pareja y el 16 por ciento los padres o los abuelos.

Esto determina que la mayor parte de los cuidados a las personas con dependencia y el trabajo doméstico se recargue en las mujeres. Lo que determina que muchas de ellas no pueden incorporarse a la educación y al mercado de trabajo.

Solo como referencia, el 92 por ciento de los niños de entre cero y dos años no va a la escuela inicial. No es porque no quieran, sino porque no existe este servicio. Y, alguien tiene que cuidarlos en la casa.

Esto determina que una fórmula simple y sencilla es que los hombres se responsabilicen en mayor medida de las tareas domésticas y de cuidado en los hogares. Es decir, hacer el piso más parejo en las tareas de reproducción social y económica.

La vía para que esto se logre, está en la propia casa y en la escuela. Hay que pasar del discurso a la acción y hacer que esas tareas sean realizadas de forma más equitativa entre los niños y niñas como parte del aprendizaje. Pero la acción tiene que comenzar en la casa.