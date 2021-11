Feministas de Tlaxcala marchan para condenar expresiones de violencia contra las mujeres

Activistas y feministas condenaron cualquier expresión de violencia contra las mujeres y lanzaron un llamado a la cero tolerancia, al rechazo enérgico y absoluto de toda ideología, actitud y prácticas que generen odio hacia la población femenina tlaxcalteca.

En la conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres este 25 de noviembre, marcharon en la capital del estado y realizaron una concentración pacífica en la Plaza de la Constitución la tarde de este jueves.

Desde este punto, Rosario Texis Zúñiga, académica y activista, recriminó la valla humana conformada por supuestas servidoras públicas vestidas de civil, con la que se topó el contingente a su arribo a Palacio de Gobierno, y lamentó que hayan sido utilizadas como “carne de cañón”, ya que era innecesario porque la manifestación fue notificada a la Secretaría de Gobierno (Segob).

“Es violatorio de sus derechos humanos, no representamos un riesgo para ellas; pareciera que los muros tienen mayor relevancia que la voluntad política (de las autoridades) y la vida de las mujeres… que el gobierno no nos haga este tipo de situaciones… mientras siga existiendo violencia, desapariciones, violaciones y feminicidios, seguiremos marchando; si el gobierno del estado nos garantizara seguridad, no estaríamos aquí”.

Expuso que esta fue “una mala jugada y una mala forma de atender las necesidades” de este sector. “Me parece que tienen miedo como a algo, no sé a qué; a nosotras no nos deben temer sino cuidar, valorar, respetar, dar y reconocer derechos… esto causa indignación y un descontento social”.

Mientras tanto, la barrera humana instalada a lo largo de la fachada de Palacio de Gobierno se mantuvo firme durante la permanencia de las activistas y se tuvo conocimiento, de manera extraoficial, que la mayoría de esas personas eran mujeres policías estatales de reciente ingreso, presuntamente.

En este acto de protesta, las feministas reiteraron su “profunda indignación” por la agresión ejercida hacia este sector de la población. En el piso escribieron, con flores en color blanco, la consigna “Alto a las violencias contra las mujeres” y colocaron cruces de papel en tono rosa. Alzaron la voz en nombre “de las hermanas” que han sido asesinadas, desaparecidas o atacadas de alguna manera en lo público o en lo privado.

Cada una con el nombre de una mujer violentada y luego todas mencionaron su nombre, previo a guardar un minuto de silencio por quienes han sido privadas de la vida. “No somos una, no somos tres, pinche gobierno cuéntanos bien… Tlaxcala cuna de la trata”, repitieron contantemente durante su protesta.

Resaltaron que el estado ya cuenta con la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la cual prevé 30 medidas que deben implementar los tres órdenes de gobierno, entre otras, de prevención, de seguridad, de justicia y de reparación del daño en los 60 municipios.

Repasaron que la entidad “se mantiene en foco rojo” por el delito de violencia sexual, “al registrar un incremento de 63 por ciento”, según Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); además, una de cada cinco estudiantes es agredida en su escuela; en tanto, una de cada tres lo es en la calle; subrayaron que en los últimos cinco años los asesinatos violentos hacia este sector se duplicaron y que en años recientes se registraron 76 casos de feminicidios que no han sido investigados como tales.

Por ello, exigieron a los tres poderes y niveles de gobierno el respeto de derechos de las mujeres, así como el cumplimiento de protocolos internacionales, nacionales y estatales, para salvaguardar la integridad y dignidad de la víctima y de sus familiares.

Asimismo, demandaron la aplicación del debido proceso judicial y sobre todo pidieron a las autoridades “dejar de ser cómplices de la violencia que se ha venido aceptando y adoptando como algo normal”, y erradicar roles y estereotipos de género.

Así lo requirieron la Red de Abogadas Feministas, Ddeser–Tlaxcala, Mujeres Organizadas y Constitución Violeta, entre otras que también pidieron despenalizar el aborto.