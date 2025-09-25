Federación dispersa alrededor de mil 281.6 millones de pesos al año en el estado, a través de becas a estudiantes

Moctezuma Bautista Vázquez, titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informó que anualmente el gobierno federal dispersa en la entidad tlaxcalteca aproximadamente mil 281 millones 671 mil pesos a través de estos apoyos.

- Anuncio -

Detalló que el monto bimestral que se distribuye en el estado por la Beca “Rita Zetina”, asciende a alrededor de 156 millones 232 mil 600 pesos, pero que al año representa una cantidad de cerca de 781 millones 163 mil pesos.

En cuanto a la Beca Universal Benito Juárez, indicó que cada dos meses se canalizan 100 millones de pesos y 500 millones de pesos 384 mil pesos por año. Mientras que en la de “Jóvenes Escribiendo el Futuro, la cifra es de 24 millones 800 mil pesos y 124 millones de pesos, respectivamente a cada uno de esos periodos.

En el Diálogo Circular con medios de comunicación, el funcionario subrayó que son importantes los recursos que se destinan a la población estudiantil tlaxcalteca, de ahí que reiteró el llamado a padres de familia y a las juventudes a efectuar el trámite correspondiente para recibir este beneficio económico.

- Advertisement -

Puntualizó que las Becas Benito Juárez en las Universidades para el Bienestar, los apoyos “son prácticamente al 100 por ciento” y que en “Rita Zetina” es de mil 900 pesos más 700 pesos adicionales por cada hijo en el mismo nivel educativo; para educación media superior también son mil 900 pesos por alumno y en la superior, son cinco mil 800 pesos.

Recordó que del 15 al 30 de septiembre se realiza el registro de incorporación a la Beca Rita Zetina para estudiantes de nivel secundaria, con una meta de 24 mil 417 nuevos ingresos, cuyo avance a la fecha es de aproximadamente 45 por ciento, lo que equivale a poco más de 12 mil, pero este dato es fluctante porque cambia conforme transcurre el tiempo.

Aunque, subrayó que todavía no se puede saber si las oficinas centrales podrían ampliar el plazo o abrir una nueva fase de inscripción, específicamente para Tlaxcala.

- Advertisement -

Asimismo, anotó que el programa Beca Universal Benito Juárez, dirigido a alumnos del nivel medio superior, está próximo a aperturarse, del 1 al 15 de octubre próximo, y que se prevé la inscripción de 22 mil 860 personas.

Sin embargo, Bautista Vázquez remarcó que las y los beneficiarios deben cumplir con cada uno de los requisitos establecidos para poder recibir estos apoyos económicos por parte del gobierno federal.