Fecanaco capacita a proveedores sobre inocuidad de productos alimenticios

El presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco), Alberto Orozco García dio a conocer que ha iniciado una serie de cursos de capacitación para proveedores que surten a restaurantes y hoteles de la entidad o que pretenden ampliar su nicho de mercado, a fin de garantizar la inocuidad de sus productos alimenticios ante la alerta sanitaria por el síndrome de Guillain–Barré en el estado de Tlaxcala.

En entrevista, explicó que estos cursos de capacitación se enfocan a aquellos establecimientos de venta de productos frescos para que sean proveedores certificados y cumplan con diferentes normas sanitarias.

“Hemos dado cursos a proveedores que manejan productos frescos como son cárnicos, fruta, verdura y lácteos, para que los mantengan en una cadena de frío, que su punto de destino no venga de algunos estados que manejen aguas tratadas para regar las hortalizas, conocer el origen de los productos para determinar si son aptos para consumo, libres de bacterias, por lo que estos cursos llegan a proveedores de la cadena hotelera, restaurantera o de comedores”, refirió.

Alberto Orozco agregó que los cursos de capacitación y certificación los imparten algunos de los socios a la Fecanaco sobre manejo de alimentos inocuos, por lo que obtienen la certificación para que sean proveedores de restaurantes y hoteles.

Precisó que se integran grupos de 10 proveedores, quienes recibirán cuatro cursos a lo largo del año, incluso abrieron estos talleres a otras áreas como las de compras en los hoteles y restaurantes para que conozcan cómo aceptar un producto, las condiciones que deben contar y la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) para los cárnicos.

“En Tlaxcala todavía se da mucho que la gente mata animales de todo tipo en sus traspatios y no son lugares que cumplan con las condiciones sanitarias, la misma transportación, sin refrigeración, expuestas a las moscas, lo cual no debería ser ya, sobre todo por esta bacteria que se presenta y que pone en jaque a las autoridades sanitarias, porque no se sabe bien a bien cómo es su transmisión”.