FCDH reconoce la trayectoria de superación y éxito de Moisés Beristaín

En reconocimiento a su trayectoria de superación, disciplina y éxito, el deportista Gonzalo Moisés Beristaín Gutiérrez, egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y multimedallista en los Juegos Paralímpicos Sídney 2000, fue galardonado por la comunidad de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH).

La ceremonia tuvo lugar en la Sala de Lectura de la Infoteca Central, en donde Josué Camacho Candía, director de la FCDH, destacó el esfuerzo y la constancia de Beristaín Gutiérrez para consolidarse como profesionista y atleta paralímpico. Subrayó que este tipo de actividades académicas fortalece la formación de los futuros profesionales en Ciencias de la Familia, Educación Especial y Gerontología Social.

A su vez, Gonzalo Moisés Beristaín Gutiérrez, egresado de la Licenciatura en Educación Especial, ofreció la charla “Trascender sin límites”, en la que compartió con los asistentes sus experiencias, retos y aprendizajes que lo han llevado a transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento personal en una historia marcada por su incursión en el deporte paralímpico.

Originario de Tlaxcala, Beristaín Gutiérrez suma 33 años de trayectoria en el atletismo, participando en pruebas de 5K, 10K, maratón y competencias nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha competido en 22 carreras de élite internacional y 13 nacionales, consolidándose como un referente del deporte paralímpico mexicano.

Además, fue inaugurada la exposición fotográfica “Trascender sin límites”, que muestra los logros deportivos y personales obtenidos por el galardonado. Durante el acto también se realizó la entrega de fotografías del homenajeado a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, como símbolo de inspiración y orgullo universitario.