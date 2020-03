“Una farsa electoral” elección del nuevo comité de la sección 31 del SNTE: agremiados

Integrantes de grupos del magisterio democrático convocaron a los agremiados a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) a no participar en la votación para la elección del nuevo Comité Ejecutivo que se celebrará el próximo jueves a través de 200 asambleas electivas y a concentrarse en un mitin ese día en el zócalo capitalino para denunciar esa “farsa electoral”.

En rueda de prensa, simpatizantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuestionaron la legalidad de proceso convocado por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, pues observaron que se basa en un reglamento ilegal que impide la participación de todo el magisterio, pues “permite a la base trabajadora votar, pero no ser votada”.

Observaron que la renovación de la dirigencia sindical de la sección 31 “sigue los viejos esquemas de imposición, prepotencia e intolerancia, que han caracterizado a estas nefastas prácticas charriles, por lo tanto consideramos que de seguir este proceso amañado saldrá una dirección espuria, a la cual cuestionamos, pues no representará ni defenderá los intereses de los maestros tlaxcaltecas”

Recordaron que tanto el CEN como el Comité Ejecutivo de la sección 31 del SNTE, que actualmente dirigen Alfonso Cepeda Salas y Demetrio Rivas Corona, respectivamente, apoyaron a capa y espada la mal llamada Reforma Educativa implementada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Esos comités, señalaron, “guardaron un silencio cómplice ante el asesinato de padres de familia y maestros de Chiapas y Oaxaca, apoyaron la represión al magisterio que solo defendía sus derechos a través de la CNTE y respaldaron al gobierno en el despido de cientos de maestros” que se opusieron a la reforma educativa.

En la actualidad, abundaron, como dirigentes sindicales permiten las arbitrariedades que vive día a día el magisterio estatal por parte de directores, supervisores, jefes de Departamento e incluso “del secretario de Educación actual y el anterior”.

Mario Abelardo Vázquez González indicó que el proceso de renovación que impulsa el SNTE va contra el proyecto de nación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para democratizar a las organizaciones sindicales, además de que los agremiados de la sección 31 no tienen información de las anomalías e irregularidades cometidas desde la publicación del reglamento y la convocatoria.

“Es una cuestión de ideales, esto no es de quítate tú para que me ponga yo y no es un proceso que afecte durante cuatro años, sino que afecta a toda la población y sería irresponsable como trabajador de la educación, ya sea activo o jubilado, dejar que las cosas sigan igual”, apuntó.