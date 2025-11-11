Martes, noviembre 11, 2025
Familias disfrutan una jornada de emoción en el segundo Concurso de Gateo de la Feria de Tlaxcala

La Redacción

El Centro de Convenciones se llenó de sonrisas, aplausos y ternura con el Segundo Concurso de Gateo, una de las actividades recreativas del programa de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, que reunió a decenas de familias.

Con edades de entre 8 meses y un año, las y los infantes competidores demostraron su velocidad y entusiasmo en una pista especialmente diseñada, mientras sus padres los animaban desde la meta entre risas y gritos de emoción.

La presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava Méndez destacó la gran participación y el ambiente familiar que caracteriza al evento.

“Estamos muy contentos de ver la energía y la alegría de las familias tlaxcaltecas. El Concurso de Gateo se ha consolidado como un momento de unión y risas en nuestra Feria, celebrando la etapa más tierna de la infancia”, señaló.

Tras una divertida competencia, los ganadores de la categoría de 8 a 10 meses fueron Leonardo Sarmiento, Ana Julieta Leal y Ana Julieta Hernández.

En la categoría de 10 meses con un día a un año, los triunfadores fueron Aimé Barrada Hernández, Martín Castañeda e Ian González Galindo. Los tres primeros lugares de cada grupo recibieron premios en efectivo.

El Patronato agradeció la entusiasta participación de los bebés y sus familias, e invitó a seguir disfrutando de las actividades culturales, artísticas y recreativas que la Feria ofrecerá hasta el 17 de noviembre.

El público puede consultar el programa completo de actividades en las redes sociales oficiales —Facebook, TikTok e Instagram— como @TlaxcalaLaFeriaDeFerias2025, o comunicarse al número telefónico 246 123 96 45.

