Familias disfrutan una jornada de emoción en el segundo Concurso de Gateo de la Feria de Tlaxcala

El Centro de Convenciones se llenó de sonrisas, aplausos y ternura con el Segundo Concurso de Gateo, una de las actividades recreativas del programa de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2025”, que reunió a decenas de familias.

- Anuncio -

Con edades de entre 8 meses y un año, las y los infantes competidores demostraron su velocidad y entusiasmo en una pista especialmente diseñada, mientras sus padres los animaban desde la meta entre risas y gritos de emoción.

La presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava Méndez destacó la gran participación y el ambiente familiar que caracteriza al evento.

“Estamos muy contentos de ver la energía y la alegría de las familias tlaxcaltecas. El Concurso de Gateo se ha consolidado como un momento de unión y risas en nuestra Feria, celebrando la etapa más tierna de la infancia”, señaló.

- Advertisement -

Tras una divertida competencia, los ganadores de la categoría de 8 a 10 meses fueron Leonardo Sarmiento, Ana Julieta Leal y Ana Julieta Hernández.

En la categoría de 10 meses con un día a un año, los triunfadores fueron Aimé Barrada Hernández, Martín Castañeda e Ian González Galindo. Los tres primeros lugares de cada grupo recibieron premios en efectivo.

El Patronato agradeció la entusiasta participación de los bebés y sus familias, e invitó a seguir disfrutando de las actividades culturales, artísticas y recreativas que la Feria ofrecerá hasta el 17 de noviembre.

- Advertisement -

El público puede consultar el programa completo de actividades en las redes sociales oficiales —Facebook, TikTok e Instagram— como @TlaxcalaLaFeriaDeFerias2025, o comunicarse al número telefónico 246 123 96 45.