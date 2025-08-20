Familias de Ocotlán reconocen cercanía y respuesta inmediata en audiencias públicas del alcalde de Tlaxcala

Habitantes de la comunidad de Ocotlán destacaron el beneficio de contar con un gobierno municipal que escucha y atiende de manera directa sus necesidades, durante la jornada de audiencias públicas encabezada por el presidente de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García.

En este ejercicio, las y los vecinos plantearon peticiones relacionadas con servicios públicos, apoyo social y mejoras comunitarias, mismas que recibieron respuestas inmediatas por parte del alcalde capitalino.

“Me sorprende mucho que nuestras autoridades vengan hasta aquí para ver en qué nos pueden ayudar, mis respetos por lo que vienen a hacer”, expresó Jorge Ortiz, uno de los asistentes.

La dinámica permitió a los vecinos exponer casos específicos y obtener soluciones rápidas, lo que fue reconocido por los propios participantes, como Brenda Zárate quien subrayó: “Es muy raro que las autoridades vengan y nos digan qué necesitan, en qué les apoyamos; para mí, estuvo muy bien esta audiencia”, enfatizó.

La jornada se llevó a cabo en el Deportivo 3 Volcanes, del Antiguo Camino a San Luis Miraflores en Ocotlán, donde el edil de Tlaxcala se dio tiempo para saludar a mujeres comerciantes de la zona que se dedican a la venta de tortillas.

Con este tipo de encuentros, el gobierno municipal fortalece la confianza ciudadana y consolida una forma de gobernar que prioriza el beneficio colectivo a través del diálogo cercano.