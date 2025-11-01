Viernes, octubre 31, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Familias de la capital aprenden y disfrutan del curso de pan de muerto del SMDIF Tlaxcala

La Redacción

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) Tlaxcala realizó con éxito un curso de elaboración de pan de muerto, en el que participaron hombres y mujeres de todas las edades, lo que fortaleció la convivencia y el aprendizaje en familia.

- Anuncio -

El taller se llevó a cabo en colaboración con la Escuela de Gastronomía ISIMA, con la participación de uno de sus chef, quien compartió sus conocimientos y técnicas, lo que dejó un aprendizaje significativo en cada una de las familias participantes.

Con una cuota simbólica de 35 pesos, las y los asistentes pudieron adquirir habilidades que pueden convertirse en un sustento económico o disfrutarse en casa.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, impulsa espacios donde las familias puedan aprender, compartir y mantener vivas las tradiciones.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala será sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los Cecyte 2026

La Redacción -
Tlaxcala fue designada como la próxima sede del Festival Nacional de Arte y Cultura de los CECyTE 2026, tras la destacada participación de su...

Universidad Politécnica impulsa la cooperación académica internacional en el IV Encuentro RED COMPA

La Redacción -
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) fortaleció su presencia internacional al participar en el IV Encuentro Internacional para la Vida: el conocimiento y el...

Llaman a madres y padres de familia a consultar diagnósticos de salud del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”

La Redacción -
Luego de diagnosticar a 31 mil 374 alumnas y alumnos de educación básica en Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la...

Más noticias

Interés político en muchos de los que están bloqueando carreteras: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Sobre los bloqueos que mantienen productores de maíz de Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que...

Trump niega que vaya a atacar Venezuela

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques...

Pentágono autoriza suministro a Ucrania de misiles Tomahawk; decisión final será de Trump

La Jornada -
Washington. El Pentágono dio luz verde a la Casa Blanca para suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance tras evaluar que esto no...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025