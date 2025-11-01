Familias de la capital aprenden y disfrutan del curso de pan de muerto del SMDIF Tlaxcala

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) Tlaxcala realizó con éxito un curso de elaboración de pan de muerto, en el que participaron hombres y mujeres de todas las edades, lo que fortaleció la convivencia y el aprendizaje en familia.

- Anuncio -

El taller se llevó a cabo en colaboración con la Escuela de Gastronomía ISIMA, con la participación de uno de sus chef, quien compartió sus conocimientos y técnicas, lo que dejó un aprendizaje significativo en cada una de las familias participantes.

Con una cuota simbólica de 35 pesos, las y los asistentes pudieron adquirir habilidades que pueden convertirse en un sustento económico o disfrutarse en casa.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, impulsa espacios donde las familias puedan aprender, compartir y mantener vivas las tradiciones.