Familiares de víctimas de feminicidio reiteran petición de reunión con gobernadora

En exigencia de justicia y para honrar la memoria de víctimas de feminicidio y violencia de género, activistas formaron una cadena humana frente a Palacio de Gobierno, en acompañamiento a familiares.



Demandaron la eliminación de la violencia institucional, reunión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con las familias de mujeres asesinadas y servidores públicos comprometidos con la atención adecuada a la población femenina que ha sufrido algún tipo de agresión.



Como parte de los 16 días de activismo, dentro del contenido del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la tarde de este martes colocaron sobre el piso un moño de tela en color naranja y veladoras blancas.



Eréndira Jiménez Montiel, activista y excandidata al gobierno del estado, refirió que este acto simbólico es un “abrazo solidario y sororo” a familiares de víctimas, de quienes han perdido la vida a manos de este sistema patriarcal.



La representación de la organización civil Mujeres con Poder reprochó la actitud de servidores que necesitan ver el rostro marcado o alguna huella de violencia para reconocer la agresión machista. Reconoció que hay avances en atención a casos de violencia pero consideró que aún no son suficientes.



Efrén López, padre de Cecy, joven víctima de feminicidio, señaló que el verdadero calvario para las familias comienza con la carpeta de investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



En el mismo sentido se pronunciaron familiares de Esmeralda, quien ya falleció pero su caso de violencia de género todavía no logra justici, pues las evidencias que señalan responsabilidad del imputado no son consideradas válidas.



Por su parte, Viviana Barbosa Bonola, excandidata a la gubernatura y activista, exigió al Congreso del estado que legisle sobre los delitos vinculados al feminicidio. De esta manera, con veladora encendida, cada participante requirió justicia.

- Anuncio -