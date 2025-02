Familiares de Juan N. y Francisco N. piden justicia a Cuéllar; el patrón de estos jóvenes asegura que tiene influencias en el gobierno, denuncian

Familiares de Juan N. y Francisco N. solicitaron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros su intervención para que estos dos jóvenes obtengan su libertad, pues afirmaron que fueron “acusados injustamente” del delito de extorsión por parte de una empresa constructora.

Estas personas aprovecharon la visita de la mandataria a la comunidad de San Gabriel Cuauhtla, municipio de Tlaxcala, para entregar la rehabilitación de una cancha y un área de juegos infantiles.

Con pancartas, los familiares de esas dos personas mencionaron que el pasado 11 de enero, la empresa Grupo Jhira Constructores S.A de C.V., con domicilio en la capital del estado, “los citó para cobrar su nómina, con mentiras… queremos que les hagan justicia porque han postergado las audiencias con diversos argumentos… ellos son inocentes… sus hijos y esposa los necesitan”.

Luis, pariente de estas personas imputadas, refirió que el representante legal de la empresa ofende a sus trabajadores y que ha hecho alarde de una relación personal con la gobernadora. Agregó que sus familiares llevan 45 días detenidos.

“Al momento de estar recibiendo su nómina el representante de la constructora llamó a un policía y del baño de la oficina salieron cinco personas: un comandante y cuatro agentes de investigación y procedieron al arresto” bajo el argumento de que JUan N. y Francisco N. habían sido sorprendidos en flagrancia, señaló.

Remarcó que el patrón de esos jóvenes “siempre presume que tiene muchas influencias en el gobierno y que por la gobernadora, ellos y su familia” tenían dinero para comer.

Afirmó que Juan y Francisco “están amenazados”, por lo que responsabilizan al representante legal del Grupo Jhira “de cualquier cosa que le pase a ellos o a nuestras familias”.

Lamentó que todas las pruebas presentadas en defensa de estos dos jóvenes han sido desechadas; además de que la parte acusadora no se ha presentado a las audiencias, como una forma de “aplazar” la puesta en libertad.

Comentó que uno de los argumentos es que a los ministerios públicos “se les ponchan las llantas” de sus vehículos y que por esa razón se difería la audiencia; o que hay problemas de enfermedad en el abogado particular del denunciante. “Ya no hallan qué hacer… cómo pueder alguien tan impune como si nada. No es justo”.

En tanto, Gabriela externó su preocupación no solo porque uno de ellos es su esposo, sino porque el otro es su hermano; además, aseveró que han sido amenazados de agresión física al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso).

“Supuestamente, los acusaron de extorsión agravada, pero nuestros abogados ya pudieron, con las pruebas que desahogaron, que realmente” no son responsables, pero a pesar de que ya se iba a tenían beneficios para una suspensión del proceso, “la juez se las se los negó, no sabemos cuál fue la razón, incluso se les iba a reparar el daño”, citó.

Esta situación la expusieron a la mandataria estatal, a quien afirmó que a esos jóvenes les fabricaron un delito y que la representación de esa constructora “alega que usted es su comadrita y que por eso tiene las obras”.

En respuesta, la titular del Poder Ejecutivo local los citó a las 18:OO horas de este mismo miércoles, “para que puedan ser atendidos con mucho gusto… les van a hablar por teléfono”·