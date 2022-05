Familiares de joven desaparecida no han recibido informe oficial de muerte causada a posible imputado

Familiares de Ana Laura López Loaiza, desaparecida el 4 de abril de este año, no han sido informados oficialmente sobre el homicidio cometido por policías de investigación en contra de la persona señalada como presunto responsable de la ausencia de esta mujer, ni de los efectos de este delito en la resolución del caso, afirmó Faustino López García padre de la joven.

Señaló que todavía hasta ahora, las autoridades “nos dicen han hecho su trabajo, según, pero tiene dos semanas que no han dado información de cómo van, no han dado de razón sobre ella, no ha sido encontrada”.

Nada más -subrayó- les pido que nos apoyen con la búsqueda y con la investigación para saber dónde está. La misma petición la realizó a la sociedad tlaxcalteca para que colabore en las tareas que se llevan a cabo para localizarla o con información que ayude a dar con el paradero de su hija.

Por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas en Tlaxcala “nos dicen que va bien el trabajo pero no hemos sabido nada de mi hija. Es una situación muy dura, muy triste”.

Según -indicó- la procuradora Ernestina Carro dijo que las investigaciones estaban avanzadas “pero últimamente no tenemos nada, desde hace dos semanas”.

Recalcó que en el caso de la muerte cerebral causada por policías al presunto responsable de la desaparición cuando ya había sido detenido, no ha recibido información por parte de la autoridad y que tampoco ha solicitado una explicación al respecto ni presentado una denuncia por la afectación que ese homicidio tendrá en las investigaciones. “No sabemos a dónde acudir”.

Reiteró su llamado a las autoridades para que ayuden en la agilización de la búsqueda “porque como padre no dejo de ir y venir de un lado a otro, pero dónde la voy a encontrar, toda la familia la ha buscado y siempre acudimos a la Fiscalía a preguntar qué tiene”.