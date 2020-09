Familiares de joven desaparecida descartan que sea pareja sentimental del varón con el que salió

A nueve días de su desaparición, la familia de Daniela Muñoz Muñoz sigue sin conocer algún indicio sobre el paradero de la joven y descarta que la persona con la que salió la última vez que la vieron, sea su pareja sentimental.

El sábado pasado, la madre y el padre de esta joven, al igual que sus hermanos, se plantaron en el tramo carretero conocido como la “Y Griega”, para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien arribó a ese punto para inaugurar el paso vehicular Ocotoxco.

Familiares de Daniela, junto con los de un hombre desaparecido de nombre Severo Martín Cuatianquiz Pluma, de 69 años de edad requirieron el apoyo del titular del Poder Ejecutivo federal,, quien también se encuentra desaparecido, desde el 29 de febrero de este año.

En el caso de esta mujer, de 25 años de edad y docente de una escuela de Ixtacamaxtitlán, municipio del estado de Puebla, se encuentra ilocalizable desde el domingo 13 de este mes, cuando salió de su domicilio a las 18:30 horas.

“Iba a comer a la casa de la mamá de un amigo, y después de ahí ya no supimos nada. La última comunicación que tuvimos con ella, fue en una llamada al veinte para las doce (de la noche), del celular ya no recibió nada”, comentó la madre de la joven.

Visiblemente consternada refirió que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde primero solicitaron la emisión de una Alerta Amber, pero por ser Daniela una persona mayor de 18 años de edad, no fue concedida, y en su lugar se activó el Protocolo Alba.

“Nos tomaron nuestras declaraciones y hasta la fecha no nos han hecho caso, no nos han dado respuesta, no sabemos nada, a ocho días”. Por favor, yo le pido a la gente, si la ha visto, llámenos, ayúdenos”, clamó entre sollozos.

Familiares del amigo de Daniela también dieron parte a las autoridades sobre su desaparición, “pero lo hicieron después de tres días, hasta el miércoles, además el carro en el que se trasladaban no ha sido reportado como robado, ¿por qué?”, agregó Daniel, hermano de la joven.