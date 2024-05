Familiares de conductor desaparecido exigen a las autoridades que agilicen la búsqueda

Familiares y amigos de Ángel Rafael N., conductor de una aplicación de transporte, asistieron a la capital tlaxcalteca para exigir a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas (FEPDNL), así como a otras autoridades involucradas, que se agilicen las búsquedas para encontrarlo.

En rueda de prensa convocada por los familiares de Ángel Rafael N., expusieron que el conductor fue visto por última vez el viernes 10 de mayo del presente año en el municipio de Santa Ana Chiautempan.

Tras no regresar a su hogar, la familia acudió ante las autoridades para denunciar su desaparición; no obstante, denuncian, los avances en la investigación no han sido favorables, pues insisten en que toda la respuesta de las autoridades es que se encuentran en la solicitud para acceder a las cámaras de seguridad.

En este sentido, explicaron que, al desconocer el paradero de Ángel Rafael N., se pusieron en contacto con la plataforma de movilidad para la que trabajaba, en donde les dieron respuesta aproximadamente una hora después.

- Advertisement -

En abril, la incidencia delictiva estatal llegó al nivel más bajo en este sexenio: Sesnsphttps://t.co/hFxbxt9V6F — La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) May 15, 2024

De igual manera, el dueño del vehículo que manejaba compartió con los familiares los últimos datos que arrojaba el GPS; información que, afirmaron, fue entregada a las autoridades para que dieran un seguimiento a la ruta trazada por el conductor y avanzar en las investigaciones.

- Advertisement -

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por los familiares, aunque han insistido para recibir respuesta sobre el paradero de Ángel Rafael N., las investigaciones para encontrarlo no han tenido avance, pues ni siquiera se han revisado las cámaras de seguridad.

Sobre ello, argumentaron que la tecnología del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) debe de estar al servicio de la ciudadanía, ya que al contar con la ruta seguida por Ángel Rafael N., el día de su desaparición y la última ubicación del vehículo, sostienen que podría ser posible localizarlo.

Insistieron en que el conductor de plataforma es un hombre comprometido con su familia que no desaparecería por su propia voluntad, además de que no han sido contactados por algún grupo delictivo para exigir un rescate.

La última ubicación conocida de Ángel Rafael N., proporcionada por la plataforma de movilidad para la que trabaja, lo ubica en Santa Anita Huiloac, Apizaco, por lo que sus familiares suponen que pudo ser víctima de un asalto o un robo de automóvil por parte de una banda delictiva. Ante lo que reiteraron su insistencia de que las autoridades se movilicen, pues podría continuar con vida, aunque estar herido o en riesgo.

De esta manera, pidieron a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros solidarizarse ante este y otros casos de desaparición que se han reportado en Tlaxcala, e invitaron a familiares de otras personas desaparecidas que deseen sumarse a las demandas de justicia a hacerlo con libertad, a fin de contar con una mayor difusión a sus casos.

Finalmente, informaron que buscarán realizar un plantón frente a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como una medida de presión para que se agilicen las investigaciones.

También te recomendamos:

Elecciones de junio no nos representan; nuestros presos, desaparecidos y muertos no caben en las urnas; pueblos originarios en la Anavi