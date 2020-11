Exigen familiares de Daniela acelerar las pesquisas para localizarla; marchan en la capital

Pese a la “prohibición” de las autoridades de alzar la voz, activistas, familiares y amistades de Daniela Muñoz Muñoz marcharon en calles de la ciudad de Tlaxcala en exigencia de justicia y de celeridad en las investigaciones, para dar con el paradero esta joven desaparecida desde el pasado 13 de septiembre del presente año.

En una manifestación pacífica, efectuada este jueves, Rosa María Muñoz Acoltzi y José Anselmo Jorge Muñoz Rodríguez, padres de la también profesora, de 25 años de edad, señalaron que las autoridades “no nos han dado una respuesta”, aun cuando Álvaro Daniel N., presunto responsable, ya se encuentra detenido y vinculado a proceso.

“Esa persona ya está detenida, pero resulta que le dieron cuatro meses para formarle un juicio; mientras, mi hija no ha aparecido; en las redes sociales circula que ya está con su familia, cosa que no es cierto”, expresó el padre de la joven durante el plantón frente a Palacio de Gobierno.



Pidió al gobierno estatal que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se esclarezca esta situación y que el presunto responsable de la desaparición “nos diga dónde dejó a mi hija, a dónde la dejó, qué le hizo, por qué él se la llevó. Nosotros queremos que responda por la vida de ella”.

Entre sollozos, la madre de Daniela recalcó que las autoridades “ya no nos han dado respuestas, que según ellas ya cumplieron con encerrar a esta persona, pero de mi hija no nos han dado información”, pese a que debe “ser prioridad”.

“Quiero que me ayuden, que se difunda para que la encontremos, que diga Álvaro Daniel dónde está. Ya va para dos meses, no sabemos nada, preguntamos a la Procuraduría, no han hecho nada, hasta ahorita”, enfatizó.

Sostuvo que la familia es la que ha emprendido investigaciones por iniciativa propia, independientes a las de la PGJE, así como la búsqueda de Daniela. “Se le ha llevado pruebas… yo pido por favor, ayúdennos a localizarla, si alguien sabe algo, dígannos dónde está”, requirió al estallar en llanto.

Señaló que algunas personas relacionadas con familiares de Álvaro Daniel N. “dicen que mi hija ya apareció, yo les pregunto, díganme a dónde, yo voy al fin del mundo, porque eso no es cierto”, y demandó ayuda a los medios de comunicación para difundir la búsqueda de la docente en una escuela de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Asimismo, agregó que la familia no ha participado en las pesquisas efectuadas por las autoridades; incluso, afirmó que la PGJE “nos había prohibido que levantáramos la voz, que hiciéramos algo, (porque) ellos lo iban a hacer”.

El viernes pasado nos empezamos a manifestar –dijo–, “a sacar nuestras lonas, a que nos vieran, a que nos escucharan, porque ellos no han hecho nada”.

El padre de la joven abundó que la petición de la PGJE, de mantener silencio, fue para no entorpecer las indagaciones. ”Que dejáramos que ellos trabajaran, que no hiciéramos ningún tipo de movimiento. Nosotros ya no vamos a parar, queremos que Álvaro Daniel hable, ya está preso, él se la llevó… qué esperan para que declare”.

Anunciaron que el lunes próximo viajarán a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Mencionaron que replantear su petición al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya lo hicieron personalmente cuando visitó Tlaxcala para inaugurar una obra carretera, en septiembre pasado. “Al parecer pidió al gobierno del estado que nos apoyaran, pero no han hecho gran caso, no como debería”.

También recurrirán a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para solicitar información, pues recientemente se dio a conocer “que aparecieron bastantes jovencitas, allá, por cuestiones de trata (de personas). Nosotros como padres, vamos a buscarle donde nos digan… que ellos nos puedan decir si está ahí o no”.

Sin embargo, José Anselmo Muñoz anotó que desconoce si el presunto responsable está involucrado en el delito de trata de personas. “Lo único que sabemos de él es que él y su familia tienen vulcanizadoras y venden llantas”.

Las autoridades correspondientes “no actúan cómo debería de ser”, por lo que los abogados particulares encargados de este caso “están investigando” por cuenta propia en las cámaras de vigilancia de seguridad pública, para conocer la trayectoria del auto al que Daniela subió el día (13 de septiembre) que salió con Álvaro Daniel N., indicaron

Pero –expusieron– el vehículo tampoco ha sido localizado, pese a que fue reportado junto con la desaparición de Álvaro Daniel N., denuncia realizada casi tres días después de la de la joven. “Hay una serie de contradicciones”.

La madre reprochó que las autoridades hayan vinculado sentimentalmente a su hija con el presunto responsable. “No es cierto, independientemente de que sean novios, amigos o lo que sea, no tiene ningún derecho de privarla de la libertad”. En tanto, el padre puntualizó: “Nosotros no queremos a Álvaro Daniel, nosotros queremos a mi hija”.

Los familiares aseguraron que carecen de alguna pista que pudiera ser indicio para encontrar a Daniela, y mencionaron que entre las pruebas aportadas se encuentran las grabaciones de cámaras de vigilancia “en las que se comprueba que él se la llevó”; por un momento se pierde la trayectoria del vehículo, pero después se observa que Álvaro Daniel “regresa solo a casa de su mamá”, donde se había efectuado una fiesta.

La versión es que ambos jóvenes salieron de ese domicilio aproximadamente a las cero horas del 14 de septiembre, tras una discusión entre ambos, según la madre de ese hombre.

“A jalones se la lleva“ y después retornó a su vivienda cerca de la una de la madrugada, pero Daniela nunca llegó a su hogar, resaltaron.

Después de unos minutos, familiares, amigos y activistas marcharon hacia el Congreso local, donde exigieron justicia. “Viva te la llevaste, viva la quiero”, reclamó la madre de la joven, secundada por el padre de la docente.

Luego, la familia Muñoz Muñoz fue recibida por diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, Leticia Hernández Pérez y María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

Las legisladoras acompañaron a la madre, al padre y al hermano de Daniela a una reunión con el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Aarón Pérez Carro. Mientras tanto, el resto del contingente se mantuvo plantado en el zócalo.

“En la medida que esté en nuestras manos, vamos a apoyar, como intermediarias, nada más; difundir la información respecto de la maestra desaparecida y tener el acercamiento con el secretario de Gobierno”, señaló María del Rayo Netzáhuatl.

“Por supuesto que este reclamo es legítimo, es doliente, no podemos permitir un caso más de desaparecidas ni de asesinadas, nosotros estamos muy conscientes como madres, sobre todo como mujeres y diputadas locales; acompañamos a la familia en esta exigencia de justicia, lo que se exige es que continúe la búsqueda. Estaremos muy pendientes”.

Antes de ingresar al despacho de Pérez Carro, ya pasado el mediodía, Rosa María Muñoz reiteró su petición a la PGJE de agilizar las indagaciones para dar con el paradero de su hija. “Por favor, se los pido”.

El proceso contra el presunto responsable

El pasado 9 de octubre, la PGJE informó, a través de un boletín de prensa, sobre la captura de Álvaro Daniel N., en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien contaba con una orden de aprehensión “por el delito de desaparición cometida por particulares en victimización de Daniel N”.

Precisó que los datos de prueba aportados lo señalan como probable involucrado en este hecho, de ahí que fue detenido en aquella entidad, por lo que de esta manera “se amplían las líneas de investigación”.

El día 16 del mismo mes y año, la Procuraduría dio a conocer la vinculación a proceso y prisión preventiva de Álvaro Daniel N., por el ilícito en el que es señalado.

En el comunicado de prensa añade que al realizar una valoración de datos de prueba proporcionados por la PGJE, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para fortalecer y cerrar la indagación complementaria.

El cumplimiento del mandamiento judicial se inició después de que el Agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación por la desaparición de la víctima, ocurrida el domingo 13 de septiembre del presente año, añade

El comunicado de la PGJE detalla que por este hecho, Álvaro Daniel N. fue asegurado e ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde aún se encuentra.