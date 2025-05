Familia de campeona de tiro con arco llega a Tlaxcala

Gracias a la Olimpiada Nacional Conade 2025, Tlaxcala recibe a la familia Becerra, quienes viajaron desde Jalisco para apoyar a Carlos y Andrés Becerra, de las categorías Sub16 y Sub 21 de la especialidad de tiro con arco. Las jóvenes promesas son hermanos de Andrea Maya Becerra, campeona del ranking mundial de tiro con arco compuesto.

- Anuncio -

Lilian Aguirre, madre de la familia Becerra, destacó que, desde el pasado lunes, llegaron al estado de Tlaxcala, con la finalidad de apoyar a sus hijos en la búsqueda de subir al pódium y llevar a casa una nueva medalla.

Dijo sentirse orgullosa por la influencia que ha desatado la mayor de sus hijas en los más jóvenes. Por ello, junto con otros padres, recordó la importancia de que cada familia se mantenga unida y exista un respaldo a sus hijos independientemente de los resultados.

“Toda la familia está comprometida y lo disfrutamos mucho. Se apoyan unos a otros, y eso es increíble para nosotros los papás”, comentó.

- Advertisement -

La constancia, la disciplina y los sacrificios llegan a ser puntos clave para el desarrollo de un atleta, razón por la cual reiteró su orgullo por ser la mamá de la campeona del mundo de tiro con arco y de dos jóvenes talentos en ascenso.

Añadió que, desde su llegada a Tlaxcala, se concentran y demuestran su amor por el tiro con arco; sin embargo, también han aprovechado para conocer la cultura e historia de la entidad.

Destacó la hospitalidad de la gente de Tlaxcala, calificándola como excelente, por lo que su estancia continuará hasta el resto de las competencias que tiene como sede la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, ubicada en Apizaco, Tlaxcala.

- Advertisement -

En la modalidad Arco recurvo varonil categoría sub 24, los neoleoneses Emiliano Celaya y Valentina Vázquez se coronaron campeones de la categoría; Javier Márquez, y la medallista olímpica, Ángela Ruiz, refrendó la supremacía coahuilense con el primer lugar en la categoría sub 21

El sonorense Isaac Venegas, de la categoría sub 18 varonil, ganó el primer lugar; y en la rama femenil, Karime Montoya, de Chiapas. Axel Rangel, de Jalisco, obtuvo el primer lugar en la categoría sub 16 varonil, mientras que Ana Jasso, de Nuevo León, hizo lo propio en la rama femenil. El sinaloense Iván González fue el número uno en la rama varonil sub 14, y la tapatía Iris Rodríguez se coronó en primer lugar en la rama femenil.

Por otra parte, en la modalidad compuesto, los coahuilenses Sebastián García y Dafne Quintero ocuparon la primera posición en la categoría sub 24 individual, en rama varonil y femenil respectivamente. Elías Reyes, de Yucatán, y Regina Bernal, de Jalisco, hicieron lo propio en la categoría sub 21.

Ramón Fonseca, de Sonora, y Carolina Lugo, de Yucatán, en la categoría sub 18, se quedaron con el primer lugar. Fernando Rodríguez, de Yucatán, y Susana García, de Coahuila, se coronaron en la sub 16; en la sub 14, fueron Oscar Gamboa, de Yucatán, y Sofía Guizar, de Jalisco, los campeones.