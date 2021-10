Falta de semiconductores afectará finanzas de empresas de autopartes al cierre de 2021: Canacintra

Las empresas del sector automotriz cerrarán con pérdidas de 10 por ciento o en el mejor de los casos saldrán “tablas” en sus finanzas al cierre de 2021, debido a la escasez de semiconductores para la producción de vehículos a nivel mundial, avizoró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Tlaxcala, Marcos del Rosario Haget.

De hecho, la falta de semiconductores o chips a escala mundial ha afectado la producción de automóviles y en consecuencia a las empresas de autopartes en el país y en Tlaxcala, esto ha obligado a las armadoras a realizar paros técnicos en el transcurso del año.

“Entonces, al no tener un panorama certero, las empresas de autopartes no han podido ajustar los turnos, están gastando dinero y las utilidades no van a ser tan buenas y el crecimiento no va a ser tan bueno como para llegar a los niveles que se tenían en el año 2019”, refirió.