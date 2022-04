Falta mayor difusión y promoción de la cocina tlaxcalteca para ser motor de desarrollo: Santacruz

Como uno de los impulsores para que el Congreso local declarara el 27 de marzo el Día de la Cocina Tradicional Tlaxcala, el chef Irad Santacruz Arciniega consideró que falta un programa de difusión y promoción de la gastronomía local para que se convierta en motor de desarrollo económico y turístico de la entidad.

Destacó que el potencial de la cocina tradicional tlaxcalteca permite que todos los sectores salgan beneficiados, pero para ello se requiere de un plan bien estructurado de promoción y difusión que contemple la participación de todos los involucrados en esta área.

La importancia de la gastronomía local, observó el también director del Centro de Investigación de la Cocina Tradicional Tlaxcalteca, es tal que en 2009 fue declarada por el Congreso del estado como Patrimonio Cultural Inmaterial, “a nivel nacional fuimos el segundo estado, la primera fue la oaxaqueña”.

- Anuncio -

“Lo interesante aquí es que lo hicimos un año antes que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) declarara a la cocina mexicana en su conjunto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros servimos de antecedente para el expediente que se llevó la Unesco para hacer esa declaratoria, que fue el 16 de noviembre de 2010”.

Irad Santacruz afirmó no tener ninguna duda de que Tlaxcala ha aportado mucho a la gastronomía del país. “La cocina tlaxcalteca ha aportado tanto, tan solo somos el lugar de la tortilla del maíz y por eso somos el único estado de la República que tiene dedicado un día a su propia cocina, nadie más, ni la poblana, no la michoacana, ni la oaxaqueña, ni la yucateca, que son las más conocidas, y muchas de ellas no tienen una declaratoria de sus congresos locales como patrimonio cultural vivo, como la tlaxcalteca”.

Refirió que en la propuesta que hicieron como sociedad civil en 2016 para que el Congreso local declarara el Día de la Cocina Tradicional Tlaxcalteca, “nos dimos cuenta que la gastronomía puede ser un potencial, incluso, hasta económico, porque si nosotros logramos que la gente venga a comer a Tlaxcala a todos nos va a ir bien, al hotel, al estacionamiento, al viene viene, al restaurante, a la cocinera tradicional, a los campesinos, a los artesanos”.

Si pudiéramos, agregó, ver a la cocina como un parteaguas para el turismo, creo que ahí puede estar una solución para que todos podamos salir beneficiados, pero que sea una conciencia en que estemos incluidos todas y todos. No podemos desdeñar ningún espacio donde haya comida”.

- Anuncio -

De acuerdo con Irad Santacruz, “el Día de la Cocina Tradicional Tlaxcalteca se hizo para que estemos incluidos todas y todos estemos dentro, desde el artesano, el campesino, la cocinera tradicional, el hotel, el restaurante, la cafetería, la fonda. Todos debemos estar, debe ser un día de celebración de todas y de todos, forzosamente”.