Falta de dos magistrados no afectará al Poder Judicial: Bernal

Tras reconocer que corresponde ya al Ejecutivo del estado la designación del magistrado que ocupe la vacante que dejó Elsa Cordero Martínez como magistrada del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Fernando Bernal Salazar aseguró que la falta de dos titulares de magistraturas no afectará la impartición de justicia.

Es más, desde primeras horas de este jueves, fecha en la que dejaron de fungir como magistrados Elsa Cordero Martínez y Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, por haber concluido su mandato, integraron al pleno del Poder Judicial a los secretarios de acuerdos, Maricela Sánchez Apan y Alberto Herrera Vázquez.

Recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece las disposiciones legales para atender los casos de vacantes temporales, como ocurre esta esta situación, pues con respecto a Cordero Martínez, los diputados no pudieron hacer la designación del nuevo propietario y de Jiménez Martínez existe una suspensión, por mandato judicial, del proceso de designación, de ahí que dichos espacios deben ser cubiertos por los secretarios de acuerdos o bien, a partir del nombramiento de un magistrado suplente.

“Nuestra norma interna establece lo que se debe hacer en estos casos[…] recordar que dispone que cuando surja una ausencia temporal de los magistrados, que no rebasen 20 días, se suplen por el secretario de acuerdo de la ponencia a la que pertenezca el asunte y en caso de que ésta ausencia exceda de los 20 días, entonces se nombrará a un magistrado suplente por parte del Congreso del estado, ello de una terna que remita el pleno del TSJE integrada por miembros del Poder Judicial de reconocido prestigio y antigüedad sin convocar a concurso de méritos”, explicó.

Bernal Salazar informó que la mañana de este jueves sesionaron en pleno para integrar a los secretarios de acuerdo a fin de que, por ministerio de ley, asuman el cargo de magistrados.

Sin embargo, debido a que la vacante de Jiménez Montiel se encuentra en el supuesto de ser permanente, el pleno del Poder Judicial ya aprobó la integración de una terna que enviarán al Congreso el estado para que éste designe al magistrado suplente que se hará cargo de ese espacio hasta que se resuelva el litigio que impide el nombramiento de un propietario.

“En una segunda sesión del pleno que celebraron este día ya se aprobó, por unanimidad, a propuesta de su servidor, la terna que enviaremos al Congreso para que los diputados nombren al magistrado que supla temporalmente la ponencia que deja acéfala el magistrado Jiménez Martínez. Ésta se integra por la juez Yenisei Esperanza, Flores Guzmán, la juez Ernestina Carro Roldán y la consejera de la judicatura, Martha Zenteno Ramírez”.

Con estas acciones, el magistrado presidente del TSJE aseguró que está garantiza la impartición de justicia en el Poder Judicial, pues:

“No habrá ningún impacto por estas situaciones peculiares, porque seguiremos funcionando y tratando de hacer frente a las demandas de impartición de justicia que tenemos”.

—Magistrado ¿Cuál es su lectura por la falta de acuerdos al interior del Congreso para nombrar a quien ocupará la vacante que dejó Cordero Martínez?

—Es un tema que está en el Congreso del estado y ahora en el Ejecutivo. Ellos tendrán sus razones de carácter político, sobre todo, y no me incumbe pronunciarme sobre ello, pero ahora sería el Ejecutivo quien llevará acabo esta designación. Nosotros, como Poder Judicial, solo nos queda estar a la expectativa para actuar en consecuencia.

—¿Entonces el Ejecutivo ahora es el responsable de hacer el nombramiento del nuevo magistrado? ¿Tiene algún plazo para hacerlo?

—La ley no establece ningún plazo para ello, es una situación inédita, pero al parecer no tiene ningún tiempo, sólo hay el plazo de 30 días para que los diputados designaran, pero al no hacerlo, como en este caso, quien designa es el Ejecutivo de entre la terna que envió, lo cual puede ser en unos días. Concluyó el magistrado presidente del Poder Judicial.