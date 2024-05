Falta de apertura en partidos orilla a buscar opciones para concretar proyectos: Sergio González

El alto activismo político de los tlaxcaltecas y la falta de apertura en los partidos provoca la movilidad de las personas entre las fuerzas electorales y que haya alternancia en el gobierno, pues cada actor busca opciones para llevar adelante su proyecto, sostiene el candidato al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sergio González Hernández.

Es más, quien buscó en su momento esta nominación en Morena y con pasado panista, considera que la alternancia ha sido buena, “pues yo creo que para el caso de Tlaxcala ha sido positiva, porque al final los diferentes proyectos se reflejan verdaderamente para bien de la ciudadanía”

González Hernández concede una entrevista, a solicitud de La Jornada de Oriente, para hablar sobre su postulación como aspirante a ocupar un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión con las siglas del partido del tucán.

En su casa de campaña, a donde llega vestido con un chaleco verde, el ex secretario de Gobierno en la administración de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros y ex diputado local y federal por el Partido Acción Nacional (PAN), asegura que quiere ser senador para acompañar las políticas públicas de la Cuarta Transformación y ser solidario con el gobierno que viene, “apoyar en lo que más se pueda para que este país siga avanzando”.

–Desde 1998 Tlaxcala vive una alternancia permanente, lo que provoca una alta movilidad política. El travestismo de la clase política lo permite, ¿cuál es su experiencia personal al respecto?

–Tlaxcala es de los estados más politizados y eso se sabe incluso a nivel nacional. En este proceso electoral se ve con eso del Plan C, entonces sí hay un activismo político de los ciudadanos. La gente quiere hacer sus aportaciones, poner en marcha sus ideas, sus proyectos y cuando ve que no hay una apertura en alguna de las fuerzas políticas, se busca otra salida. Así ha sucedido, (Alfonso) Sánchez Anaya del PRI al PRD, Héctor Ortiz del PRI al PAN, la hoy gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros) a través de Morena.

“Sucede en los municipios como no te imaginas, en este proceso electoral vas a ver actores que estaban con una presencia importante en una fuerza y cambian. La movilidad política ha sido positiva para el caso de Tlaxcala, porque al final los diferentes proyectos de estado, municipio o comunidad se reflejan para bien de la ciudadanía con ese impulso que le dan los mismos ciudadanos porque son los que deciden si esa alternancia va a ser buena para el estado. Los ciudadanos han decidido en los últimos cinco procesos por cambios en el estado de Tlaxcala”.

–¿Por qué pasa usted del PAN a Morena y ahora al PVEM?

–Cada actor político tiene su ruta o va proponiendo su camino. Yo me formé ideológicamente en el PAN, pero fue un PAN antes del 2000 y otro PAN después del 2000. A finales de 2010 veía un deterioro ideológico y de principios del partido muy grave. A raíz de que se pierde la Presidencia de la República en 2012 viene una lucha intestina muy fuerte, se peleaba por nada en el partido, se olvidaban las causas y la lucha era sangrar intestinamente al partido. Me separé del partido, ya no había causas, ya no había banderas y no compartía con los neopanistas su forma de ver a un instituto político que solo servía para sus intereses.

–¿Por qué quiere ser senador por el PVEM?

–Uno va encontrando muchas situaciones en la vida pública del estado y hay cosas que te llaman a servir en un espacio a nivel nacional. Es una oportunidad de servir al estado de Tlaxcala desde un espacio que es el corazón de la República, ahí está la representación política de los estados, ahí está el pacto federal, ahí todos los estados tienen el mismo peso político porque tienen solo tres senadores electos. Los senadores representan al territorio. Es un espacio que debe de servir también para acompañar al gobierno del estado, al pueblo de Tlaxcala. Los últimos senadores que he visto no han sido solidarios con Tlaxcala. Yo quiero ser solidario con el pueblo de Tlaxcala, con la Cuarta Transformación y con el gobierno que viene para que este país siga avanzando.

–Una de las reformas más importantes del Estado fue la creación del cuarto nivel de gobierno. ¿Hasta dónde las presidencias de comunidad han sido un éxito o un fracaso?

–Yo creo que nacieron con una deficiencia. Democráticamente me parece que es acertada la decisión, porque eso permite a la ciudadanía tener una participación directa en elegir desde su comunidad a alguien que en su momento pueda encabezar los esfuerzos de este lugar. Pero hay algo y es la principal deficiencia, solamente las crearon como un ente político–administrativo, pero administrativo de qué si no les asignaron algún recurso que puedan ejercer de manera directa. Entonces se creó otro ente burocrático más pequeñito.

–Todo gobernador o gobernadora que llega al Poder Ejecutivo pone un pie sobre el Legislativo. ¿Por qué no se ha logrado construir una verdadera soberanía?

–Lo que ha venido evolucionando en la relación entre los poderes, la oposición se ha encargado en sus momentos históricos de luchar por esa independencia, pero han sido unos pequeños “llamarazos”, porque al final el Poder Ejecutivo termina atrayendo con decisiones de carácter político la voluntad del Congreso. Pero no es una responsabilidad del Ejecutivo, es una responsabilidad de los que representan al pueblo, si ellos se dejan someter, son ellos los verdaderos culpables. La relación entre poderes debe ser de colaboración en beneficio del pueblo.

–La sociedad se encuentra muy polarizada. ¿Cómo reconstruir el sentido de reciprocidad tan característico de la sociedad tlaxcalteca?

–No está polarizada, falta solidaridad. Se han visto ciertos sectores con una posición a lo mejor contraria al gobierno del estado, pero eso no quiere decir que la sociedad como tal esté polarizada. Hay sectores que por los cambios que se han venido impulsando, pues han visto afectados sus intereses, en algunos casos privilegios, y entonces esa ha sido la lucha, son sectores, no es la sociedad como tal. Las posiciones políticas son muy radicales en Tlaxcala, nunca quieren ver crecer a nadie, si alguien está haciendo bien las cosas hay que destruirlo.

–La economía de Tlaxcala se dinamiza por la economía informal, lo que repercute en los ingresos del estado que sigue dependiendo en demasía de la Federación ¿Tiene alguna idea de cómo modificar o cambiar esto? ¿Una reforma hacendaria, por ejemplo?

–Es una pregunta importante. Creo que hay que retomar algunos modelos que ayuden a que la informalidad se detenga. Existía la figura de pequeños contribuyentes, los Repecos, pagaban una cuota fija y la mayoría pagaba sus 300 pesos, pero se vinieron las misceláneas fiscales que han obligado a que la gente hoy tenga que contar con una asesoría especializada y se va una parte importante para pagar a un contador de lo que antes podías cubrir como impuesto. Entonces tenías contribuyentes cautivos con cantidades a lo mejor no tan amplias, pero los tenías. Hoy no los tienes porque pagar 600 u 800 pesos al contador, pues ya no da. Yo creo que en este país se han tenido reformas que obligan a pagar a los grandes contribuyentes, porque ese era un tema de complicidad que había entre los gobernantes y los grandes contribuyentes. Lo que se tendría que buscar es que todo mundo pague lo justo y a lo mejor sí sería tema de una reforma profunda, porque si no es así vamos a continuar con mucha informalidad. Aunque eso le toca a la Cámara de Diputados, aclara.

–Los empresarios afirman que el nearshoring no llega a Tlaxcala por falta de personal capacitado, ¿qué hacer para convertir a Tlaxcala en un territorio atractivo?

–Nos ha faltado explotar el tema de la posición geográfica, del valor que tiene la gente de Tlaxcala que se conoce como muy trabajadora y comprometida, y no hemos terminado de complementar lo que se requiere para que las grandes empresas estén aquí. No es simplemente que les condones impuestos, les dones un terreno, ¡no!, se necesitan universidades, infraestructura, seguridad, se necesitan muchos aspectos que valoran los grandes consorcios para ubicarse. Nos falta complementar en torno a las necesidades que tiene una empresa para estar aquí.

Empero, observa la importancia de cuidar la sustentabilidad y en ese sentido hay que ser vigilante que quienes se quieran ubicar no vayan a querer venir a realizar algún tipo de producción que dañe el medio ambiente o el desarrollo del estado.

–Los datos económicos muestran que Tlaxcala no tiene grandes capitales en la industria, todos son foráneos. ¿Qué debe hacer como gobierno para modificar eso?

–Hay que detonar el mercado interno, es fundamental para nuestro desarrollo. Hay que buscar la proveeduría aquí, hacerla masiva.

–El sistema de salud está muy fragmentado; IMSS–Bienestar para los pobres, seguridad social para los que tienen trabajo estable y para los pocos la medicina privada. ¿Cómo articularlos para elevar la calidad de vida de los tlaxcaltecas?

–Buscar un solo sistema de salud que atienda con calidad a todos los mexicanos y ese fue uno de los propósitos que tuvo el presidente (Andrés Manuel López Obrador) que no se pudo concretar, primero con la creación del Insabi y hoy con el IMSS–Bienestar. No se concretó porque hay que venir venciendo resistencia, eso nos tocó vivir en los dos primeros años (del actual gobierno del estado). Un pendiente que se tiene es el tema de la salud.

–El río Zahuapan se ha convertido en causante de enfermedades. Primero fue la insuficiencia renal, ahora el Guillain–Barré. ¿Cuál es la alternativa para eliminar ese foco de infección?

–Es una situación bastante compleja porque ante la circunstancia que se vive esto tiene que ser atendido desde los mismos hogares. Ya no puede pensarse que un gobierno municipal, que además le apuesta poco al tema ecológico, al saneamiento de las aguas, a la reforestación, al manejo de los residuos sólidos, tenga la capacidad si no participa la sociedad. Lo mismo el estado no va a poder resolver la situación por más plantas de tratamiento que se coloquen y todo si no vamos generando esa conciencia y una cultura desde los hogares.

–Miles de niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de violencia. ¿Cómo proteger a esta población desde su tarea como legislador?

–No sé qué ha sucedido, pero hoy se nota falta de atención. Se supone que estamos llegando a una sociedad igualitaria donde mujeres y hombres tenemos muy claro que tenemos el mismo valor como personas en todos los ámbitos. Pero sí hay una situación que se ha venido agravando y la lucha que han emprendido algunos sectores de mujeres es por lograr que nos veamos como iguales. Hay que impulsar leyes en temas de igualdad entre mujeres y hombres, de hacer valer los derechos que tienen las mujeres. hay que hacer una revisión de todo el marco jurídico que ha estado atendiendo esta problemática, pero el tema de la violencia hay que atenderlo de manera muy directa y ahí juegan un papel muy importante los entes del Estado mexicano. Es un tema transversal de toda la función que tiene el gobierno.

–La seguridad pública se ha puesto en manos de militares, pero ello en lugar de resolver hace emerger otro tipo de problemas como violación de derechos humanos y desapariciones. ¿Está de acuerdo en mantener ese modelo en el país y la entidad?

–Eso ha sido una discusión muy fuerte entre el gobierno y las fuerzas políticas y algunos sectores de la población. Creo que se ha confundido lo que se pretende. La creación de la Guardia Nacional tiene como fin que sea manejada por civiles y se propuso que como es una nueva entidad en materia de seguridad, pues se requiere formación, capacitación, organización, fortalecimiento institucional y eso sólo se lo podría brindar el Ejército mexicano porque tiene todas estas características que por muchos años ha desarrollado y es una de las instituciones más respetadas por el pueblo mexicano.

“Entonces, lo que se busca es que el Ejército tenga un proceso transitorio para alcanzar el fortalecimiento institucional a través de la organización, preparación, capacitación de esta nueva entidad de seguridad. No hemos terminado esa transición y por eso el Ejército participa en estas medidas de seguridad que creo tienen que ser muy fiscalizadas en torno a los derechos humanos. No veo una situación grave como tal; al contrario, veo una institución del Ejército muy expuesta al escrutinio que busca descalificar la acción del Ejército, cuando siempre ha sido una garantía para los mexicanos”.

Apunta que no se ha entendido que sólo es una transición para fortalecer institucionalmente los cuerpos de seguridad y después que regresen a cumplir su encomienda institucional.

–En la vecina Puebla se prohibieron las corridas de toros, de llegar a Tlaxcala se provocará una crisis económica y cultural como ocurrió con el pulque. ¿Cuál es su posición al respecto?

–En lo personal no soy taurino, pero hay mucha gente que lo vive, Tlaxcala tiene una tradición, no voy ir en contra de esa tradición. Creo que si no hubiera afición, no habría corridas, pero hay afición y no creo que sean pocos aficionados. Entonces, es algo que está en el debate y en Tlaxcala no hay mucho tema que debatir, sigue siendo una actividad muy importante tanto turística como de esparcimiento. Soy respetuoso de la actividad que se desarrolla en Tlaxcala, aunque no soy aficionado.

Sergio González refiere que en su campaña no ha tenido ninguna situación que contravenga la realización de su labor de proselitismo. “La gente vive con pasión las campañas, pero de eso a que se manejen otros intereses como en otros lugares, no. La política aquí sigue siendo limpia”.

Puntualiza que el electorado tendría que votar por Sergio González porque es una persona que ha demostrado siempre un compromiso, independientemente de los señalamientos y críticas que se hagan.

“Se podrán decir muchas cosas, que si no fui eficiente en mi función (como secretario de Gobierno), pero mucha gente a veces no conoce el fondo de las situaciones, pero si salí a buscar el respaldo de los tlaxcaltecas es porque no tengo nada que hable de que fui en contra de los intereses del pueblo de Tlaxcala, ¡nunca! En mí siempre van a encontrar compromiso y siempre he cumplido mis cargos con toda disposición, entrega y vocación de servir”.