Reprochan falta de acciones para resarcir condiciones adversas de docentes durante pandemia

Docentes agremiados al Movimiento Antorchista reprocharon que a casi nueve meses del inicio de la contingencia por la pandemia de Covid-19, a la fecha no hay acciones concretas del gobierno federal ni estatal para resarcir las condiciones que el magisterio tlaxcalteca enfrenta por la falta de acceso a tecnologías para impartir clases y, en algunos casos, del pago puntual de su salario.

En rueda de prensa, Rebeca Díaz Gómez, representante de Antorcha Magisterial en Tlaxcala, expresó su preocupación debido al déficit de acceso a internet y equipo de cómputo, que también afecta a estudiantes.

Pareciera absurdo pero estas circunstancias las hay en Tlaxcala, además del rezago académico “que se ha venido observando”; sin embargo, también se ha notado que hay profesores “que están más preocupados en el pago de su salario atrasado desde hace más de cinco meses, en que no los corran o les quiten horas”, que en encontrar la forma de cómo resolver otras situaciones, indicó.

Dijo que no solo hablan a título de maestros antorchistas y de aquellos adscritos a planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD), sino por todo el magisterio que forma parte del sistema educativo “al dimensionar el problema en general; no queremos que nos toque alguna situación y por eso nos estamos adelantando a expresarlo”.

Es “una intimidación” hacia el profesorado la posibilidad de quedar sin trabajo, “no puede estar sucediendo esto en el país ni en ninguna entidad”, enfatizó.

Hay cuestiones vitales que requieren atención y ser motivo de preocupación –realzó-, como garantizar el acceso a internet, por el cual todos los usuarios deben pagar “porque nadie nos lo da de manera gratuita”, a pesar de que el servicio de una red gratuita, fue una promesa de gobiernos federales anteriores, apuntó.

Expresó que en el gremio magisterial hay indignación por las condiciones en que se desenvuelve y recordó que en el caso de docentes de planteles EMSaD presentaron un pliego petitorio y entre otras cosas solicitaron la recontratación de internet, pese a que no haya clases presenciales, ya que es parte del mantenimiento de las instalaciones.

El problema –añadió- es que las y los maestros no han sido tomados en cuenta en las encuestas sobre el acceso a las tecnologías durante la pandemia, solamente se han enfocado hacia los alumnos; “no hay estudios, nadie se está preocupando por nuestras condiciones”.

Hay docentes que viven en comunidades alejadas donde no llega la red, además, “los EMSaD están en rancherías, pero no hay datos precisos del número de profesores en estas circunstancias, nosotros lo sabemos porque conocemos a los compañeros”.

Instó a conocer de cerca la problemática para “ver a una mamá de cuatro hijas, tratando de obtener internet para que un ratito lo vea una y luego lo vea otra […] con un salario mínimo de campesino. Este es uno de muchos casos en solo una comunidad. Hay padres de familia que llegan a decirnos que su hijo no presentó examen porque no tenían dinero para hacer una recarga de crédito al teléfono celular”.

Eliel Avendaño Carrasco, integrante del Comité Antorchista, recalcó que no hay acciones concretas del gobierno federal ni estatal para resarcir estas circunstancias. “Pareciera irrisorio que los maestros padezcan desde internet de mala calidad, hasta la falta de acceso a éste o la carencia de una computadora”, lo cual impacta en la educación que la población estudiantil recibe, aunado a que la no definición de una fecha para retornar a clases presenciales genera incertidumbre.

“Queremos que esta situación complicada que están pasando algunos docentes, no se politice; en unos meses habrá elecciones, pero no debe ser motivo para que algunos personajes tomen partido. En otros momentos el magisterio ha recibido ciertas intimidaciones laborales para apoyar a uno o a otro candidato, por ello hacemos un llamado para que no se utilicen estas medidas en su contra ni de su estabilidad, remarcó.