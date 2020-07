Fallo del TEPJF no fue un revés; estudio de fondo revelará violencia: diputadas

Las coordinadoras de las bancadas del PRD y PT en el Congreso local, Laura Yamili Flores Lozano e Irma Yordana Garay Loredo, respectivamente confiaron en que los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “si vayan al fondo” del juicio y queja promovida en contra de sus homólogos para “sancionar la violencia política de género cometida en nuestra contra y de otros compañeros.

En entrevistas telefónicas, por separado, negaron que la resolución de la Sala Superior del TEPJF, que se declaró incompetente para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales en contra de 13 de sus homólogos y cuatro líderes de partido, haya sido un revés jurídico, pues “así son las cosas, es un tema complicado, pero al final, ordenan revisar al fondo el asunto”.

“Este tipo de resoluciones son normales, quienes hemos vivido el tema electoral sabemos que son procesos largos, además, es un tema nuevo, sin antecedentes, pero lo importante es que habrá un análisis profundo en el que seguramente se hará historia para no permitir este tipo de conductas”, sostuvo Garay Loredo

De la misma manera, la coordinadora de la bancada del PRD, Laura Yamili Flores Lozano, confió en que los magistrados de la Sala Ciudad de México analicen de fondo del tema, así como las pruebas documentales ofrecidas y “sancionen” la presunta violencia política.

Asimismo, reiteró: “Espero que ahora en manos de la Sala Regional se atienda de fondo del tema y que se reconozca que hubo violencia política y que se sufrió el pasado 28 de mayo […] nosotros cumplimos en interponer estas quejas, y fue con la intención de que las leyes no queden como letra muerta, sino que las mujeres conozcamos qué tenemos y cómo defendernos ante el proceso electoral que viene”.

Sin embargo, la Sala Superior determinó enviar el caso a la Sala Regional, eso no es un mal precedente, se le inquirió.

“No para nada, es parte del procedimiento, sabíamos que al ir por la vía per saltum esto podría ocurrir, sería un fracaso que ni siquiera la sala lo hubiera aceptado, pero al turnarlo a la sala regional sigue siendo un logro. Son trámites complicados, pero es un compromiso como diputadas continuar con este tema hasta donde termine, porque falta ver qué dice la Sala Regional y, además, en su caso, tenemos todavía la Sala Superior que no entró al fondo del tema, no hay fracaso es un tema largo”, apuntó la diputada perredista.