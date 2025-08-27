Extrabajadores del IAIP denuncian violaciones a sus derechos laborales y humanos

Luego que el 30 de junio se concretó la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), 38 extrabajadores no han recibido el pago de sus prestaciones ni los finiquitos que por ley les corresponden, denunciaron a través de una misiva.

Los afectados denunciaron que la omisión constituye una violación flagrante a sus derechos humanos y laborales, pues varios de ellos carecen de recursos básicos para sostener a sus familias. El caso más grave es el de una extrabajadora que atraviesa las últimas semanas de embarazo sin acceso a seguridad social ni a la atención médica que debería estar garantizada, lo que calificaron como un acto de violencia laboral y de género.

Los exempleados señalaron directamente al último presidente del IAIP, Arturo de Casa Vega, quien, pese a que en su momento aseguró que defendería los derechos de sus compañeros y que incluso habría devuelto cerca de 2 millones de pesos al gobierno estatal para garantizar el pago de liquidaciones, se ha negado a intervenir en el proceso.

“Es un acto de abandono y complicidad”, acusaron, al recordar que el exfuncionario fue contratado recientemente en una dependencia del gobierno del estado vinculada al cuidado y protección del medio ambiente, pues “ya no le interesa el futuro de quienes fuimos sus compañeros de trabajo, pues ahora está protegido en la nómina gubernamental”.

La responsabilidad también recae en el secretario de Finanzas del estado, David Álvarez Ochoa, cuya área debía garantizar la transferencia y aplicación de los recursos para cubrir las obligaciones con el personal del órgano que dejó de existir, según el decreto de extinción del organismo.

Los denunciantes recordaron que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 47, 48, 50 y 53, establece que, ante la extinción de una institución pública, los empleados tienen derecho a recibir: pago de salarios devengados, prestaciones proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional; prima de antigüedad, finiquito correspondiente por la terminación de la relación laboral.

“Hasta ahora ninguno de estos derechos ha sido cubierto, lo que coloca al gobierno estatal en abierta violación a la ley”, denunciaron los trabajadores, quienes exigieron la intervención urgente del Congreso del estado, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Se trata de una injusticia que no podemos permitir. Exigimos que se cumpla la ley y que se respeten nuestros derechos como trabajadores”, insistieron, al tiempo de anunciar que presentarán las demandas correspondientes y no descartaron realizar algunas manifestaciones.

“El mensaje es claro: quienes sostuvimos el trabajo del instituto somos invisibles. Para nosotros no hubo respaldo ni defensa, mientras que para el expresidente sí hubo un espacio en el gobierno”, recriminaron.