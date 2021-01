Extinción del INAI sería un atentado a la democracia y un retroceso garrafal, advierten

De progresar la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), habría un retroceso y atentado a la democracia, advirtieron el presidente actual del órgano garante local, Didier López Sánchez, y extitulares del mismo, Francisco Mixcoatl Antonio y David Cabrera Canales.

En días pasados el mandatario del país realizó esta sugerencia al argumentar que ese organismo es de poca utilidad, “para que el gobierno siga ahorrando”, porque es “supuestamente autónomo”, creado en el periodo neoliberal y “alcahuete”.

Para Didier López Sánchez, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala, esta es una proposición “totalmente incongruente a todas luces y fuera de toda realidad democrática”.

Señaló que es respetuoso de la investidura presidencial, “sin embargo, eso no quiere decir que estemos a favor, de brazos cruzados”. Es incoherente –agregó–, porque la existencia de organismos autónomos, en general, son un logro de la lucha social, una conquista, no se crearon a capricho de alguno de los tres poderes, sino como resultado de la división original de estos, así surge la de vigilar o de llevar a cabo un escrutinio de la función pública.

“Las personas necesitamos desmenuzar de ahí en adelante lo que queramos saber: cómo se gasta el presupuesto de las dependencias, la función de cada servidor público, etcétera. El derecho de acceso a la información pública es tan noble que es guía base de otros, como el de la libertad de expresión”, subrayó.

La extinción del INAI sería un retroceso y repercutiría no solo en la vida democrática del país, sino en el ejercicio mismo de la función pública, pues –anotó– así como lo plantea el presidente, significaría que el propio gobierno, que es brazo ejecutor del Estado, se convirtiera en juez y parte, en automático.

Por una parte ejercería el recurso público, pero él mismo se analizaría y se cuestionaría, ya que la propuesta va encaminada a que las atribuciones que el INAI tiene, se trasladen a la Secretaría de la Función Pública (SFP), indicó.

Resaltó que la esencia del derecho al acceso de la información “es que lo puede ejercer cualquier persona, sin restricciones por edad ni condición a acreditarse, no excluye a ningún sector”.

Asimismo, aseveró que la función del INAI “está más sólida que nunca” y que el ejercicio del derecho a saber “no se detiene; por eso cuestionamos la propuesta del presidente”. En caso de prosperar, tendrán que analizarse las consecuencias, “pero sin duda estaríamos ante el escenario de un probable efecto en cascada” en las entidades federativas.

Además –enfatizó–, los órganos garantes de los estados, como lo es el IAIP, el INAI, así como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre otros, son integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), por lo que el golpe no solo sería a un instituto sino erosionaría a este conjunto.

Por ello, la postura a nivel local es la de ir en cohesión en apoyo y respaldo total al INAI, puntualizó. “En cuanto a datos personales, sería quedarnos desamparados porque no existiría autoridad que haga respetarlos y resguardarlos, todos quedaríamos vulnerables en el tratamiento de este tipo de información, pues ya de por sí lo estamos. Nos dejaría en estado de indefensión”, realzó.

Sobre el argumento del presidente, en el sentido de que los órganos autónomos son caros, refirió que el INAI nunca se ha manifestado en contra de los recortes presupuestales de los que ha sido objeto ni ha paralizado actividades, al igual que los de los estados, pues “tenemos que funcionar con lo que los Congresos locales nos designen”.

Mencionó que en el caso de Tlaxcala, el gasto del IAIP ha aumentado paulatinamente, aunque no ha sido lo planteado en el proyecto inicial, pero “hay que reconocer que nos han beneficiado con incrementos respecto de lo ejercido el año inmediato anterior”.

En torno a la demanda de algunos actores de la sociedad civil de dotar al IAIP de más herramientas legales para que sus resoluciones sean vinculatorias e impongan multas altas, como una forma de demostrar su existencia, contestó que en 2020, pese a las condiciones generadas por la pandemia de Covid-19, se realizaron amonestaciones públicas por omisión en la entrega de información pública, estuvieron a un paso de volverse sancionatorias; pero ya tenemos dientes, habría que ser más objetivos y menos subjetivos”.

Acotaría todo un marco de libertades: Mixcoatl

“Ojalá no se concrete la propuesta porque sería retroceder garrafalmente”, consideró Francisco Mixcoatl Antonio, presidente de la entonces denominada Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hoy IAIP, de 2008 a 2011.

Subrayó que los órganos de transparencia, como el INAI, “nacen de la presión social, para que los poderes públicos rindan cuentas a la sociedad”, por lo que en el caso de la intención de López Obrador de “quererlo sectorizar a la tarea de la Secretaría de la Función Pública, es un retroceso, no se puede, y es un atentado a la democracia”.

Además –acentuó el también expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)–, es no tener idea de lo que significa el sistema de competencias constitucionales en el que actualmente nos estamos rigiendo.

“Atentaría contra el derecho al acceso a la información pública, al de la protección de datos personales y al de la libertad de expresión, sería ir acotando este marco de libertades que se debe tener en un Estado de derecho”.

La justificación que el presidente de México expone para extinguir al INAI, desde el punto de vista económico, “probablemente pudiera ser válida, pero en este caso no se tiene que usar, lo que se debe hacer es buscar mecanismos para fortalecerlo”.

También –añadió– hay que ser sinceros, lo estamos viendo, muchos organismos autónomos solamente están sirviendo para simular, muchos están de escándalo en escándalo, pero eso no da motivo para quererlos desaparecer.

Incluso, propuso que se establezcan mecanismos más rigurosos para seleccionar a los integrantes de estos órganos, a los mejores perfiles, y para la rendición de cuentas de estos a la sociedad. Lo mismo para el caso de los institutos locales, mediante un solo modelo de proceso de selección que aplique para todos, a fin de evitar componendas “y a que prive el amiguismo”, remarcó.

El especialista refirió que habría que esperar, en dado caso, a ver cómo se da el procedimiento legislativo para la extinción del INAI, pues las y los comisionados deben terminar el periodo para el cual fueron electos.

Por otra parte, sería necesario realizar un estudio de orden constitucional “y hacer valer la soberanía del estado, para decir que no se le someterá a los designios de la Federación, pues el IAIP tiene vida institucional en esta entidad; tendría que llevarse a cabo un análisis minucioso para la defensa local”.

Desaparecer al INAI para controlar y ocultar: Cabrera

David Cabrera Canales, excomisionado presidente del IAIP, coincidió en que las repercusiones “serían enormes, con afectación a la democracia, ya que el derecho de acceso a la información que garantiza el INA, ha sido una conquista de la sociedad civil, más que una prerrogativa otorgada por el gobierno”.

De avanzar la propuesta, “retrocederíamos 19 años, cuando surgió el entonces IFAI… seríamos mal vistos internacionalmente… y aunque se requeriría de una reforma constitucional, se ve difícil pero no imposible”. Uno de los efectos en el ámbito local, sería que las personas ya no tendrían a quien acudir a nivel nacional en caso que el IAIP no les dé la razón en algún recurso de revisión. Otro sería la desaparición del SNT.

Tampoco –destacó– habría posibilidad de realizar tareas coordinadas en materia de protección de datos personales y archivos. Observó que la SFP no podría garantizar el derecho a la información, pues sus atribuciones son de carácter federal, no nacional.

“La propuesta del presidente es más bien eliminar esta instancia para controlar el quehacer público, recordemos que la transparencia es un paso anterior a la rendición de cuentas, por lo que sin una no puede haber la otra; eso no conviene a los mexicanos”.

No es un argumento válido el de los recursos, “es un pretexto nada más”, porque las instituciones autónomas deben ser fortalecidas, de lo contrario, “perderíamos mucho y volveríamos a la etapa de ocultamiento de información, al siglo XX, a no saber todo lo que hoy conocemos gracias a la transparencia”, expuso.

A nivel local tendría que haber una reforma a la Constitución del estado para eliminar al IAIP, “y por lo menos ahorita no está en la mira del gobernador… pero sí deben justificar su presencia trabajando y garantizado derechos; también hace falta una sociedad más exigente, incluso que presente denuncias por incumplimiento”.