Exposiciones que no se abrieron este mes, serán recuperadas más adelante: Díaz

La Red Estatal de Museos no pretende cancelar las exposiciones que ya no se llevaron a cabo en el presente mes por la contingencia sanitaria contra el Covid-19, sino recuperarlas con la finalidad de que no se pierda la presencia de los artistas entre la sociedad.

Tras dar a conocer lo anterior, el coordinador de la Red Estatal de Museos, Armando Díaz de la Mora resaltó la importancia de que los creadores cuenten con espacios para mostrar sus obras después de que se levanten las restricciones contra el contagio y expansión de coronavirus implementadas en la entidad y en el país, lo cual se prevé sea el 30 de abril próximo.

Como resultado del cierre de museos y galerías para evitar la aglomeración de personas en espacios cerrados, este mes ya no se abrieron las exposiciones del Artista del Mes en la Pinacoteca del Estado y del Literato del Mes en el Museo Miguel N. Lira, lo que afectó a dos creadores locales.

Díaz de la Mora descartó que esas dos exposiciones sea cancelen de manera definitiva, sino que buscará recuperarlas para otras fechas, “esas muestras son en reconocimiento a los artistas locales y quienes no vayan a participar en estos días vamos a recorrer fechas y de que recuperamos, recuperamos”.

La idea, abundó el también funcionario del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), no es cancelarle a los artistas “y menos ahora, por la contingencia tenemos que recuperar su presencia entre la sociedad; esa es la idea, replantear y darle presencia a los artistas de todo tipo. Ahorita llevamos perdidas dos y vamos a ver cómo las recuperamos”.

Una de las opciones para cumplir con esas actividades podría ser acortar los días de exposición o ampliar el calendario programado, “lo que teníamos previsto para este año ir posponiendo y terminar el próximo. Todavía no sabemos exactamente qué hacer, estamos preparando material, estamos tratando de reorganizarnos para que todos los artistas tengan presencia y más ahorita que no la tienen, porque están cerrados los espacios”, insistió.

Cabe referir que para el presente año, la Red Estatal de Museos proyectó llevar a cabo al menos 63 exposiciones temporales de artistas locales, nacionales e internacionales en los museos, galerías y centros culturales que administra, sin embargo, dicha programación se ha visto interrumpida por la contingencia sanitaria contra el Covid-19.

De las 63 exposiciones, el plan era que 30 de ellas fueran montadas en museos de la Red Estatal y el resto en galerías de arte y centros culturales que operan en municipios, pero que son administrados por el gobierno del estado a través del ITC.

En su oportunidad, Díaz de la Mora recordó que en el transcurso del año pasado se realizaron 54 exposiciones locales, nacionales e internacionales, pero el programa de este 2020 contempla nueve muestras más, también con el objetivo de superar el número de asistentes a museos y galerías de la entidad que se registró en 2019 y que fue de 169 mil personas.