Domingo, noviembre 30, 2025
Explosión de polvorín en Xaloztoc deja una persona muerta y un herido con quemaduras

La Redacción

El gobierno del estado informó la explosión de un polvorín en Xaloztoc, por lo que de manera inmediata otorgó atención. El reporte inicial fue de dos personas lesionadas y más tarde una de ellas falleció en el hospital.

Al lugar acudieron unidades de Cruz Roja, Protección Civil y el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT), así como elementos del cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública municipal y de la Defensa Nacional.

De manera paralela, se instaló la Mesa Estatal de Contingencias de Protección Civil, que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la integran autoridades estatales, federales y municipales.

Las dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital General de Tlaxcala y al Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras” de Tzompantepec, respectivamente, donde fueron atendidos por las quemaduras tras el incidente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, informó que el polvorín contaba con el permiso reglamentario, el cual tiene vigencia hasta 31 de diciembre de este año.

Dicho permiso acredita que en el lugar se podían producir, comercializar y almacenar productos pirotécnicos conforme a la normatividad federal.

Desde que se reportó el accidente al servicio de emergencia 911, de inmediato se trasladaron cuerpos de emergencia al lugar, donde acordonaron la zona y procedieron a realizar las labores de rescate.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud (Sesa), un hombre y una mujer de 60 y 65 años de edad, respectivamente, resultaron con quemaduras considerables que ponen en riesgo su vida.

El gobierno del estado informó alrededor de las 17:05 horas que una de las dos personas que resultaron lesionadas, lamentablemente falleció, debido a la gravedad de las heridas.

La otra persona lesionada se encuentra bajo observación médica.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) precisa que mantiene capacitaciones constantes dirigidas a las y los artesanos pirotécnicos que forman parte del padrón estatal  y hace un llamado a todos los productores de pirotecnia a acercarse a la dependencia para recibir las capacitaciones y cumplir con los requisitos necesarios que garanticen un manejo seguro de materiales peligrosos.

Desde que se reportó el accidente al servicio de emergencia 9-1-1, los  cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar, en el predio La Concepción, en la Colonia Guadalupe Texmolac, municipio de Xaloztoc, para atender el incidente.

