Exploran relación entre cuerpo, territorio y violencia en taller feminista en la UATx

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) fue sede del taller “Cosmografiando el Cuerpo Territorio”, impartido por la investigadora Delmy Tania Cruz Hernández, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca). La actividad se realiza los días 3 y 4 de noviembre como antesala del proyecto “Estrategias de cuidados en territorios situados violentos. Expectativas de mujeres, organizaciones sociales, instancias gubernamentales y la academia”, aprobado por la Convocatoria de Investigación Humanística 2025.

Cruz Hernández explicó que el taller forma parte de una reflexión de más de dos décadas sobre las conexiones entre el cuerpo y el territorio, inspirada en las propuestas de las feministas comunitarias de Guatemala y Bolivia. “Pensar el cuerpo como parte del territorio es reconocer que no somos entidades separadas de la tierra”, señaló.

La investigadora detalló que su trabajo parte de la idea de cartografiar el cuerpo y el territorio como un ejercicio político, afectivo y comunitario. “Cuando al territorio le pasa algo, cuando extraen el agua o la contaminan, nuestros cuerpos también son afectados. Y eso cambia las tramas comunitarias en las que vivimos”, explicó.

Cruz Hernández destacó que esta metodología, surgida del colectivo Miradas críticas del territorio desde el feminismo, nació en Ecuador y se ha extendido por distintos países de América Latina y Europa. “Hemos llevado esta herramienta a Brasil, Uruguay, Argentina, España, Alemania y Reino Unido, y ahora empezamos un diálogo con compañeras de Nigeria, Mozambique y Sudáfrica”, puntualizó.

El interés, dijo, es reconocer las similitudes entre las experiencias del Sur Global, donde las comunidades enfrentan los efectos del extractivismo, la militarización y las violencias estructurales. “Las guerras y la militarización muchas veces abren el camino a los proyectos extractivistas. Pero así como existe persistencia de violencia, también hay resistencias que apuestan por una vida libre y común”, afirmó.

Durante el taller, las participantes que eran académicas, estudiantes, sociedad civil y colectivas, reflexionan sobre las afectaciones ecológicas, económicas y emocionales que enfrentan las comunidades ante las lógicas extractivistas. Cruz Hernández lo explicó así: “Cuando se rompe el ciclo de la vida, por ejemplo, al contaminar un río, es muy difícil regenerarlo. Esa ruptura también se siente en los cuerpos”.

Agregó que una de las consecuencias más graves es la “repatriarcalización del territorio”, es decir, la alianza entre capitalismo, colonialismo y patriarcado que reconfigura las dinámicas de poder y género. “Las economías comunitarias empiezan a depender del dinero, y muchas mujeres quedamos fuera de esa ecuación”, sostuvo.

Esa transformación, dijo, también impacta los espacios de convivencia y participación de las mujeres. “Antes podíamos ir juntas a las asambleas o participar en espacios públicos, pero cuando llegan estos proyectos extractivos, nos vuelven a recluir en lo doméstico”, comentó.

Además, alertó sobre los efectos psicológicos y simbólicos que produce la presencia militar en las comunidades. “Ver hombres armados todo el tiempo cambia los imaginarios sobre lo que significa ser hombre o ser mujer”, observó.

Sobre las estrategias de resistencia, Cruz Hernández enfatizó que las mujeres no se han incorporado recientemente a las luchas, sino que siempre han estado en ellas. “Lo que ocurre ahora es que las estamos visibilizando con mayor fuerza. Y aunque las organizaciones mixtas suelen ser complicadas, las mujeres están generando diálogos con sus pares para repensar las formas de vida y defensa del territorio”, dijo.

Finalmente, la investigadora subrayó que estas experiencias buscan fortalecer una visión colectiva de los cuidados y la vida comunitaria. “Las mujeres están disputando no solo la tierra, sino el sentido mismo de cómo queremos vivir en este mundo”, concluyó.