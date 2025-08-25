Expide CFCRL constancia de representatividad a CTM en el asunto de la UPTx

El pasado 15 de agosto del año en curso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) expidió la constancia de representatividad, con número de folio CFCRL-CONSTANCIA-20240328-20618-3890, a favor del Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y de Servicios, Similares y Conexos de la CTM, donde se establece que a las relaciones laborales de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, del artículo 123 constitucional en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, la constancia de representatividad faculta al Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y de Servicios, Similares y Conexos, CTM, poder celebrar con la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Contrato Colectivo de Trabajo de carácter inicial ; con esta resolución se da certeza jurídica a los docentes, administrativos y de servicios generales, sobre el derecho a la sindicalización que tienen conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Así, el Comité Ejecutivo Estatal de esta central obrera, que encabeza José Pascual Grande Sánchez, ha notificado a las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y Rectoría de la UPTx, a efecto de que en un marco de institucionalidad y de manera coordinada se inicien los trabajos por la vía conciliatoria para celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo en favor de la comunidad docente, administrativa y de servicios.