Lunes, agosto 25, 2025
NoticiasEducación

Expide CFCRL constancia de representatividad a CTM en el asunto de la UPTx

La Redacción

El pasado 15 de agosto del año en curso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) expidió la constancia de representatividad, con número de folio CFCRL-CONSTANCIA-20240328-20618-3890, a favor del Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y de Servicios, Similares y Conexos de la CTM, donde se establece que a las relaciones laborales de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) le son aplicables las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A, del artículo 123 constitucional en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

- Anuncio -

En este sentido, la constancia de representatividad faculta al Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y de Servicios, Similares y Conexos, CTM, poder celebrar con la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Contrato Colectivo de Trabajo de carácter inicial; con esta resolución se da certeza jurídica a los docentes, administrativos y de servicios generales, sobre el derecho a la sindicalización que tienen conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Así, el Comité Ejecutivo Estatal de esta central obrera, que encabeza José Pascual Grande Sánchez, ha notificado a las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y Rectoría de la UPTx, a efecto de que en un marco de institucionalidad y de manera coordinada se inicien los trabajos por la vía conciliatoria para celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo en favor de la comunidad docente, administrativa y de servicios.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

De la Peña busca la presidencia de la mesa directiva del Congreso local

Juan Luis Cruz Pérez -
El morenista Emilio De la Peña Aponte reconoció su interés por ocupar la presidencia de la mesa directiva del Congreso local, misma que encabezará...

Con acción coordinada entre ayuntamiento de Tlaxcala y Congreso local, se llevó a cabo el festival folklórico

La Redacción -
Como una forma de fortalecer la identidad cultural y difundir el talento juvenil, el fin de semana se llevó a cabo en el Congreso...

Alcanza CCLET 350.9 mdp en conciliaciones de noviembre de 2021 a la fecha en Tlaxcala

La Jornada -
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala (CCLET) alcanzó 350 millones 956 mil 916 pesos a favor de usuarios como resultado de...

Más noticias

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Nuevo ataque israelí a hospital en Gaza mata a cinco periodistas

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025