Experto de la Universidad de Houston ofrece en la UATx la conferencia

En correspondencia con el título de su conferencia magistral “Diseñando el futuro de las innovaciones y el emprendimiento en el sector sanitario”, Metin Akay, de la Universidad de Houston, Texas, presentó el prototipo de un brazo robótico implantado en un primate que le permitía tener movilidad en los brazos y las manos, con el fin de acercar alimento a la boca, durante su intervención en el Teatro Universitario.

Invitado por la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas para participar en el LXVII Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas, que se realiza por primera vez en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el ponente abordó el tema “Engineering the future of Healthcare Innovations and Entrepreneurship”, que consiste en la presentación de pruebas exitosas que han dado la oportunidad de colocar implantes neuronales en personas que han sufrido algún accidente cerebrovascular o bien les han detectado algún padecimiento relacionado con las arterias coronarias.

La experiencia del connotado doctor Akay ha permitido que en su laboratorio de informática e ingeniería neuronal desarrolle un sistema portátil inteligente, para monitorear las funciones motoras en pacientes hemipléjicos después de un accidente cerebrovascular y detectar, a su vez, enfermedades de las arterias coronarias. También investiga los efectos de la nicotina en las redes neuronales de dopamina del área tegmental ventral y las oclusiones coronarias.

Metin Akay es presidente fundador del nuevo Departamento de Ingeniería Biomédica y Profesor John S. Dunn de ingeniería biomédica en la Universidad de Houston, obtuvo el título de licenciatura y maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Bogazici de Estambul, Turquía, y el doctorado en la Universidad de Rutgers.