Expandirá Motherson S.A de C.V planta en Zitlaltépec; inyectará 50 mdd y generará 450 empleos, entre directos e indirectos

Guadalupe de La Luz Degante

Con una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares y la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos, la empresa Motherson S.A de C.V ampliará su planta ubicada en el municipio de Zitlaltépec, a efecto de atender la demanda de la industria automotriz.

Actualmente, esta compañía, perteneciente a la división  Modules & Polymer Products (MPP), fabrica módulos interiores y exteriores de alta calidad, como parachoques, fascias y puertas, a través de procesos de inyección, pintura y ensamble.

La planta de Zitlaltépec inició operaciones en el año 2015 y a la fecha genera alrededor de 762 empleos. El nuevo proyecto a ejecutar incluye una cabina de pintura para piezas pequeñas y medianas para atender a su principal cliente que es la armadora Audi, y será será instalada con personal local en diciembre próximo, pero se prevé que las primeras pruebas de producto terminado, se realizarán en el verano de 2026. Esta ampliación se localizará dentro de la planta actual.

Al respecto,  Emmanuel Ramos Valenzuela, director general México, Motherson, comentó que ahora los clientes “nos están pidiendo todavía pintar muchas más piezas e inyectar muchas más”.

Al respecto, Javier Oros Solá, director de ventas  y proyectos, añadió que esta multinacional “es lo que es por la comunidad donde está y sus trabajadores” de esta región Tlaxcala-Puebla, y resaltó al talento mexicano.

Puntualizó que el vehículo  Audi Q5 que se produce para todo el mundo, menos para China, es el único “que nosotros vemos que en vez de estar afectado relativamente por las tarifas de Estados Unidos y una economía coyuntural que no está ayudando a las marcas europeas, no es suficiente con lo que tiene que producir más, necesita un 30 por ciento más de producción”.

Por su parte, titular de la Secretaría de Desarrollo económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, reconoció la inyección de capital de la iniciativa privada y la generación de empleos, pues en este caso de ampliación de planta, serán 150 familias tlaxcaltecas las que serán beneficiadas.

Al tiempo, remarcó que el gobierno estatal brinda el acompañamiento a empresarios en la tramitación de permisos, a fin de que sean más ágiles. “Ponemos las condiciones para que Tlaxcala siga repuntando en el tema de empleos”.

En materia de seguridad, Emmanuel Ramos Valenzuela subrayó que esta planta no ha enfrentado recientemente algún hecho relacionado con la delincuencia y que cuando hay algunos “focos rojos”, se establece comunicación con el gobierno, “nos ha apoyado… hemos tenido muy pronta solución”, y  hay presencia de patrullas.

