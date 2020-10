Exorcizando el futuro

Desde los años 70, en nuestro país, con las primeras manifestaciones públicas y masivas de la inconformidad de los numerosos pueblos indígenas asentados milenariamente a lo largo y ancho de nuestra geografía, la narrativa elogiosa del 12 de octubre como fecha para conmemorar el “descubrimiento de América”, por la expedición comandada por el genovés Cristóbal Colón y financiada por los reyes de la recién unificada España, ha venido cambiando de forma y fondo: de descubrimiento y conquista, pasó al encuentro de dos culturas, para luego ser denunciada como la gesta genocida y de despojo más brutal de la historia moderna, ejercida en contra de los pueblos indígenas del Continente Americano, transformándose en la celebración de la resistencia indígena a las nuevas formas de colonialismo.

Mucha tinta ha corrido y muchas controversias se han ventilado en torno a este proceso histórico que sin duda transformó radicalmente la historia del mundo conocido: los metales preciosos y las riquezas de América fueron el combustible de arranque del capitalismo en Europa, pero ello a costa de la destrucción, el genocidio, la explotación y el despojo de los pueblos originarios que nunca se dieron por vencidos y siempre han luchado por su sobrevivencia cultural, social y política. No se puede en este espacio hacer un recuento de las diferentes etapas por las que han pasado los movimientos sociales, las luchas, los procesos culturales que han acompañado el devenir histórico de los últimos cinco siglos, pero sí es importante situarnos en la perspectiva del presente: el 12 de octubre se ha transformado en un símbolo de resistencia y de rechazo a las consecuencias de esa primera colonización, que de alguna u otra manera se mantienen hasta el presente; esto se ha expresado a través de discursos y gestos simbólicos como el derribamiento de las estatuas de los colonizadores, o el cambio de nombres de calles y plazas que pretendían mantener su memoria, llegando incluso a extremos peligrosos de pedir que España pida disculpas a los pueblos indios; su peligro radica en que este tipo de discursos se transforme sólo en un distractor que canalice la inconformidad hacia un pasado que no se puede cambiar y sobre el que no vale la pena lamentarse, para olvidarse de un presente vivo sobre el que sí se puede actuar para construir un futuro diferente.

Es un hecho que las relaciones de explotación y dependencia continúan desangrando al Continente, pero el contexto socio–histórico es diferente: ya no es sólo España el imperio opresor, ahora el colonialismo tiene múltiples banderas y un solo emperador: el capitalismo neoliberal, y éste es el enemigo a vencer aquí y ahora si queremos construir un mundo diferente. Creo que es desde esta perspectiva que se debe leer el reciente comunicado del EZLN en la que “perdona” a España y a la iglesia por las atrocidades cometidas en la llamada “conquista”: no nos distraigamos en el pasado, apliquemos la inconformidad en la transformación de este presente neocolonial, para avanzar hacia un futuro diferente. La mejor lección nos la acaban de dar los indígenas bolivianos que este pasado domingo refrendaron, a través de su voto, su rechazo a un modelo de sociedad colonial explotadora y excluyente, y su adhesión a otro modelo en donde se privilegie la vida por encima de todo, de acuerdo con la cosmovisión de todos los pueblos indígenas de nuestra América; y ello a pesar del golpe de Estado organizado por la derecha neoliberal boliviana, Washington y la OEA, y la represión generalizada contra los movimientos sociales indígenas que durante un año llevó a cabo el gobierno de facto impuesto, con el fin de desarticular esa resistencia indígena que hace 15 años estalló en rebelión abierta, cuando el gobierno criollo en turno, al servicio del capital, pretendió privatizar el agua, incluyendo la lluvia, logrando recuperar el poder y ponerlo al servicio de todo el pueblo.