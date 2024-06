Exitosa capacitación a jefas de familia del Sedif; asisten más de mil participantes

Con la participación de mil 50 mujeres de diferentes municipios de Tlaxcala, este día concluyó con éxito la jornada de capacitación a beneficiarias del programa “Apoyo a Mujeres Jefas de Familia” del Sistema Estatal DIF (Sedif), en la que el personal de la farmacéutica española Ferrer otorgó herramientas y conocimientos esenciales para el desarrollo de sus proyectos empresariales.

Las capacitaciones se llevaron a cabo los días 18 y 19 de junio en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. Ahí la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, acompañada de Pilar Du Solier Grinda, Head of People & Sustainability de Ferrer en México, dio la bienvenida a las 600 beneficiarias del programa de este 2024 y destacó que “nos llena de orgullo y esperanza”.

Les explicó que el programa “Apoyo a Mujeres Jefas de Familia” es una iniciativa que de la mano de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y del Sistema Estatal DIF, desde su inicio en 2022, ha marcado una diferencia profunda y positiva en la vida de muchas mujeres y sus familias.

Recordó que, “desde su lanzamiento, este programa ha sumado a mil 200 emprendedoras valientes y decididas a transformar sus vidas y las de sus seres queridos”, con el desarrollo de proyectos productivos para superar la vulnerabilidad social, proporcionándoles apoyos en especie para el emprendimiento y fomentando una nueva perspectiva de género.

Mariana Espinosa de los Monteros, junto con la directora general del Sedif, Flor López Hinojosa, destacó que, este año, la capacitación estuvo a cargo de la compañía española con presencia en México, Ferrer, cuya colaboración permitió enriquecer aún más la oferta formativa, al brindar a las beneficiarias capacitaciones en áreas fundamentales como la toma de decisiones, la visión estratégica y el desarrollo de habilidades de negociación.

“Me siento contenta, agradecida, y con muchas ganas de salir adelante”: Eloísa Lecona Espíndola.

Al terminar la jornada de capacitación, Lecona Espíndola, del municipio de Zacualpan y beneficiaria del programa “Apoyo a Mujeres Jefas de Familia” 2024, dijo estar satisfecha con todas las cosas que aprendió durante el día; incluso, invitó a más mujeres a acercarse al Sedif o a los Sistemas Municipales DIF, para ser parte de esta gran experiencia.

“Es la primera vez que me toca algo. Nunca me habían dado un apoyo. Por eso, doy las gracias por voltear a ver a quienes más lo necesitan. Los cursos me gustaron mucho porque nos dijeron que tenemos la fuerza y capacidad para seguir adelante”, subrayó Lecona Espíndola.

Eloísa es madre de tres hijos y quedó viuda hace nueve años, motivo por el cual tomó por completo la responsabilidad de su familia y empezó a vender ropa casa por casa y ahora recibirá un kit de emprendimiento de tienda de regalos para fortalecer su negocio y sacar adelante a sus hijos.

“Me siento muy contenta y agradecida, con muchas ganas de salir adelante. Hoy aprendí que nunca nos debemos de sentir chiquitas, o pequeñas, que siempre nos debemos sentir grandes; debemos estar presente y traer la corona bien puesta, valemos mucho y a seguir adelante”, sentenció Eloísa.